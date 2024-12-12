Назван самый "качающий" город Самарской области

С начала года лидером по среднемесячному потреблению мобильного интернет-трафика стал Октябрьск. Его жители, абоненты МегаФона, в среднем каждый месяц загружали по 33 Гбайта интернет-трафика. Этот показатель на 21% больше, чем в других городах области, и на 11% превышает прошлогодние данные.

Октябрьск второй год подряд подтверждает звание самого "качающего" городского населенного пункта области. Вслед за ним расположился Кинель, который в прошлом году занимал лишь четвертую строчку. В 2024-м город продемонстрировал высокий результат — в среднем местные жители расходовали по 30 Гбайт данных ежемесячно.

Тольятти замкнул тройку. В пересчете на одного абонента в автограде скачивают 29 Гбайт интернет-трафика каждые 30-31 день. С небольшим отставанием в пятерку также вошли Новокуйбышевск и Чапаевск — на горожанина здесь в среднем приходится по 28 Гбайт.

"В условиях городской жизни время — ценнейший ресурс и мобильный интернет позволяет его значительно экономить. В ноябре уже 70% общего дата-трафика пришлось на города. Территории, где сконцентрировано большое количество пользователей, требуют постоянного развития сетевой инфраструктуры", — прокомментировал Павел Тележкин, руководитель технического отдела МегаФона в Самарской области.

С начала года инженеры ввели в эксплуатацию свыше 20 новых базовых станций в городских населенных пунктах региона. Помимо этого, более чем на 150 городских объектах связи оператор перевёл частоты, используемые предыдущими технологиями, в востребованный стандарт LTE. В результате ёмкость сети и скорости мобильного интернета увеличились в среднем на 25–30% в Октябрьске, Чапаевске, Новокуйбышевске, Кинеле, Похвистнево, Жигулевске, Тольятти, Самаре. Модернизация коснулась жилых кварталов, частного сектора, а также социально значимых объектов: образовательных учреждений, больниц и поликлиник, парков, спортивных и культурных строений.