16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Назван самый "качающий" город Самарской области Книги билайн представили рекомендательную систему на базе GigaChat В Самарской области по дорожному нацпроекту построили более 20 км тротуаров вдоль региональных трасс Видеомаркетинг для бизнеса: преимущества и лучшие практики Связь МТС пришла в сёла Алексеевского района, где располагались усадьбы Льва Толстого

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Назван самый "качающий" город Самарской области

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С начала года лидером по среднемесячному потреблению мобильного интернет-трафика стал Октябрьск. Его жители, абоненты МегаФона, в среднем каждый месяц загружали по 33 Гбайта интернет-трафика. Этот показатель на 21% больше, чем в других городах области, и на 11% превышает прошлогодние данные.

Октябрьск второй год подряд подтверждает звание самого "качающего" городского населенного пункта области. Вслед за ним расположился Кинель, который в прошлом году занимал лишь четвертую строчку. В 2024-м город продемонстрировал высокий результат — в среднем местные жители расходовали по 30 Гбайт данных ежемесячно.

Тольятти замкнул тройку. В пересчете на одного абонента в автограде скачивают 29 Гбайт интернет-трафика каждые 30-31 день. С небольшим отставанием в пятерку также вошли Новокуйбышевск и Чапаевск — на горожанина здесь в среднем приходится по 28 Гбайт.

"В условиях городской жизни время — ценнейший ресурс и мобильный интернет позволяет его значительно экономить. В ноябре уже 70% общего дата-трафика пришлось на города. Территории, где сконцентрировано большое количество пользователей, требуют постоянного развития сетевой инфраструктуры", — прокомментировал Павел Тележкин, руководитель технического отдела МегаФона в Самарской области.

С начала года инженеры ввели в эксплуатацию свыше 20 новых базовых станций в городских населенных пунктах региона. Помимо этого, более чем на 150 городских объектах связи оператор перевёл частоты, используемые предыдущими технологиями, в востребованный стандарт LTE. В результате ёмкость сети и скорости мобильного интернета увеличились в среднем на 25–30% в Октябрьске, Чапаевске, Новокуйбышевске, Кинеле, Похвистнево, Жигулевске, Тольятти, Самаре. Модернизация коснулась жилых кварталов, частного сектора, а также социально значимых объектов: образовательных учреждений, больниц и поликлиник, парков, спортивных и культурных строений.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5