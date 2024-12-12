МТС расширила сеть в Большеглушицком районе

Цифровая экосистема МТС в рамках развития инфраструктуры на территории сельских районов Самарской области подключила к сети LTE МТС несколько населенных пунктов в Большеглушицком районе. Улучшение связи заметят жители сразу 7 сел и поселков, где совокупно проживает более 2500 человек.

Благодаря проведенным работам на телеком-оборудовании и возведению новых базовых станций, качественная связь и высокоскоростной интернет от МТС пришли в села Малая Глушица, Тамбовка, Морша, Малая Вязовка, Таш-Кустьяново, а также поселки Верхнедольск и Озерск. Устойчивая сеть 4G позволит местным жителям всегда оставаться на связи, а высокие скорости мобильного интернета станут альтернативой обычному домашнему интернету и позволят с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами.

"Мы расширяем покрытие сети МТС в сельских районах Самарской области. Новое телеком-оборудование позволит заметно улучшить качество связи даже в самых отдаленных населенных пунктах, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС. Мы понимаем, что связь и мобильный интернет для жителей сел значит многое — это возможность обратиться к врачам или в другие службы, доступ к удаленной работе и учебе, онлайн-оформление документов и услуг", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.