16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Топим лёд" в билайне: выбирай Samsung Galaxy A55 256 ГБ с выгодой 6500 рублей в комплекте со связью и аксессуаром МТС расширила сеть в Большеглушицком районе Любовь нечаянно нагрянет: "Ландыши" появятся уже 1 января на Wink.ru Назван самый "качающий" город Самарской области Книги билайн представили рекомендательную систему на базе GigaChat

Транспорт и связь Экономика и бизнес

МТС расширила сеть в Большеглушицком районе

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Цифровая экосистема МТС в рамках развития инфраструктуры на территории сельских районов Самарской области подключила к сети LTE МТС несколько населенных пунктов в Большеглушицком районе. Улучшение связи заметят жители сразу 7 сел и поселков, где совокупно проживает более 2500 человек.

Фото: предоставлено МТС

Благодаря проведенным работам на телеком-оборудовании и возведению новых базовых станций, качественная связь и высокоскоростной интернет от МТС пришли в села Малая Глушица, Тамбовка, Морша, Малая Вязовка, Таш-Кустьяново, а также поселки Верхнедольск и Озерск. Устойчивая сеть 4G позволит местным жителям всегда оставаться на связи, а высокие скорости мобильного интернета станут альтернативой обычному домашнему интернету и позволят с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами.

"Мы расширяем покрытие сети МТС в сельских районах Самарской области. Новое телеком-оборудование позволит заметно улучшить качество связи даже в самых отдаленных населенных пунктах, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС. Мы понимаем, что связь и мобильный интернет для жителей сел значит многое — это возможность обратиться к врачам или в другие службы, доступ к удаленной работе и учебе, онлайн-оформление документов и услуг", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5