МТС расширила сеть в Большеглушицком районе

Цифровая экосистема МТС в рамках развития инфраструктуры на территории сельских районов Самарской области подключила к сети LTE МТС несколько населенных пунктов в Большеглушицком районе. Улучшение связи заметят жители сразу 7 сел и поселков, где совокупно проживает более 2500 человек.
Благодаря проведенным работам на телеком-оборудовании и возведению новых базовых станций, качественная связь и высокоскоростной интернет от МТС пришли в села Малая Глушица, Тамбовка, Морша, Малая Вязовка, Таш-Кустьяново, а также поселки Верхнедольск и Озерск. Устойчивая сеть 4G позволит местным жителям всегда оставаться на связи, а высокие скорости мобильного интернета станут альтернативой обычному домашнему интернету и позволят с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами.
"Мы расширяем покрытие сети МТС в сельских районах Самарской области. Новое телеком-оборудование позволит заметно улучшить качество связи даже в самых отдаленных населенных пунктах, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС. Мы понимаем, что связь и мобильный интернет для жителей сел значит многое — это возможность обратиться к врачам или в другие службы, доступ к удаленной работе и учебе, онлайн-оформление документов и услуг", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.