АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль с момента ухода иностранного акционера

В четверг, 12 декабря, с конвейера АвтоВАЗа сошел первый миллионный автомобиль, произведенный после ухода в 2022 г. иностранного акционера и поставщиков из недружественных стран. Юбилейным автомобилем стал новый флагман компании — бизнес-седан Lada Aura.

Производство миллиона автомобилей за 2,5 года в условиях глобальных изменений и экономических вызовов стало настоящим достижением и трудовым подвигом коллектива АвтоВАЗа. Весной и летом 2022 г., вопреки прогнозам о долгом простое, компания продемонстрировала исключительную способность к адаптации. Уже в июне 2022 г. АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей — с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года.

С этого момента АвтоВАЗ не только восстанавливал производство, но и двигался вперед, возвращая на рынок востребованные модели, опции, работая и над новыми проектами. Следом за Lada Granta на конвейер вернулось семейство NIVA, автомобили Lada вновь получили кондиционер, подушки безопасности, мультимедийную систему, АБС и другие опции.

В 2023 г. АвтоВАЗ возобновил сборку Lada Vesta, при этом производство было перенесено в Тольятти. В Ижевске, где ранее собиралась Vesta, в 2024 г. стартовал выпуск семейства Lada Largus. Такая трансформация производства позволила оптимизировать мощности в Тольятти и Ижевске, а кроме того, заложить основу для будущих моделей: именно на платформе Lada Vesta АвтоВАЗ разрабатывает свой перспективный кроссовер.

Символическая точка в восстановлении модельного ряда Lada была поставлена в сентябре 2024 г., когда на Lada Vesta вернулась одна из важнейших систем безопасности — локализованная электронная система контроля устойчивости (ESC). Сегодня средний уровень локализации по модельному ряду Lada превышает 95%.

К концу 2024 г. АвтоВАЗ не только восстановил объемы производства и продаж. От перезапуска текущих моделей компания уверенно перешла к выпуску новых автомобилей, среди которых особое место занимает Lada Aura — модель, символизирующая новую эпоху в истории компании.

"Сегодняшнее событие — это большая честь для всей команды АвтоВАЗа. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и другие вызовы современности, мы смогли обеспечить максимальную производительность наших конвейеров. Сейчас завод выпускает новый автомобиль каждые 25 секунд. Наш бестселлер Lada Granta входит в топ-5 самых продаваемых в мире автомобилей. Эти достижения стали возможны благодаря трудовому подвигу каждого представителя нашей многотысячной команды. А наш новый флагман — седан бизнес-класса Lada Aura, ставший первым миллионным автомобилем, — это ответ на все вызовы и реальная демонстрация достижения технологического суверенитета. Цели, которую ставит перед нами президент нашей страны", — заявил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.