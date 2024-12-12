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АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль с момента ухода иностранного акционера

ТОЛЬЯТТИ. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 декабря, с конвейера АвтоВАЗа сошел первый миллионный автомобиль, произведенный после ухода в 2022 г. иностранного акционера и поставщиков из недружественных стран. Юбилейным автомобилем стал новый флагман компании — бизнес-седан Lada Aura.

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа

Производство миллиона автомобилей за 2,5 года в условиях глобальных изменений и экономических вызовов стало настоящим достижением и трудовым подвигом коллектива АвтоВАЗа. Весной и летом 2022 г., вопреки прогнозам о долгом простое, компания продемонстрировала исключительную способность к адаптации. Уже в июне 2022 г. АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей — с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года.

С этого момента АвтоВАЗ не только восстанавливал производство, но и двигался вперед, возвращая на рынок востребованные модели, опции, работая и над новыми проектами. Следом за Lada Granta на конвейер вернулось семейство NIVA, автомобили Lada вновь получили кондиционер, подушки безопасности, мультимедийную систему, АБС и другие опции.

В 2023 г. АвтоВАЗ возобновил сборку Lada Vesta, при этом производство было перенесено в Тольятти. В Ижевске, где ранее собиралась Vesta, в 2024 г. стартовал выпуск семейства Lada Largus. Такая трансформация производства позволила оптимизировать мощности в Тольятти и Ижевске, а кроме того, заложить основу для будущих моделей: именно на платформе Lada Vesta АвтоВАЗ разрабатывает свой перспективный кроссовер.

Символическая точка в восстановлении модельного ряда Lada была поставлена в сентябре 2024 г., когда на Lada Vesta вернулась одна из важнейших систем безопасности — локализованная электронная система контроля устойчивости (ESC). Сегодня средний уровень локализации по модельному ряду Lada превышает 95%.

К концу 2024 г. АвтоВАЗ не только восстановил объемы производства и продаж. От перезапуска текущих моделей компания уверенно перешла к выпуску новых автомобилей, среди которых особое место занимает Lada Aura — модель, символизирующая новую эпоху в истории компании.

"Сегодняшнее событие — это большая честь для всей команды АвтоВАЗа. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и другие вызовы современности, мы смогли обеспечить максимальную производительность наших конвейеров. Сейчас завод выпускает новый автомобиль каждые 25 секунд. Наш бестселлер Lada Granta входит в топ-5 самых продаваемых в мире автомобилей. Эти достижения стали возможны благодаря трудовому подвигу каждого представителя нашей многотысячной команды. А наш новый флагман — седан бизнес-класса Lada Aura, ставший первым миллионным автомобилем, — это ответ на все вызовы и реальная демонстрация достижения технологического суверенитета. Цели, которую ставит перед нами президент нашей страны", — заявил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

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