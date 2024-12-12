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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарские предприниматели узнали, как продвигать свои товары и зарабатывать на маркетплейсах

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 декабря на площадке регионального центра "Мой бизнес" прошло сразу два мероприятия, посвященных работе на маркетплейсах.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Помощь в продвижении и расширении каналов сбыта продукции — одно из приоритетных направлений в работе с бизнес-сообществом. Глава региона Вячеслав Федорищев на встрече с предпринимателями подчеркивал, что необходимо усилить образовательную работу, а именно проведение обучающих курсов для предпринимателей по работе на маркетплейсах.

Сегодня все услуги, обучающие курсы и предстоящие события аккумулируются на едином портале господдержки mybiz63.ru. Эта работа ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Благодаря удобному географическому положению Самарская область является точкой притяжения крупнейших игроков рынка электронной торговли. Сегодня в регионе сосредоточены распределительные центры ведущих маркетплейсов страны: Озон, Вайлдберриз, Яндекс Маркет, — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Для предпринимателей это удобно, это ускоряет доставку товаров клиентам, минимизирует затраты на доставку товаров до склада, а значит делает работу на электронных площадках еще более выгодной".

Секреты успеха работы на популярной онлайн-платформе раскрыл предприниматель и селлер Руслан Галеев. Слушатели его мастер-класса узнали, как правильно выбирать товары, как создать идеальную карточку продукции и продвинуть её в ТОП, поговорили об эффективной рекламной кампании.

"Мне хотелось бы выстроить более системный подход и понять, как масштабироваться. Маркетплейсы — очень эффективные площадки, просто надо уметь грамотно ими управлять, а здесь меня могут этому научить. Не в первый раз посещаю мероприятия центра "Мой бизнес", всегда полезно и интересно", — добавляет участница встречи Ирина Лонченко.

"Посещаю такие встречи для того, чтобы познакомиться с людьми, которые уже продают, получить обмен опытом, информацией, поддержку, и какой-то новый толчок", — рассказывает индивидуальный предприниматель Екатерина Рябова.

Еще одна встреча — тренинг "Выход и продвижение на маркетплейсе Ozon" — была посвящена актуальным стратегиям по аналитике и продвижению на платформе Ozon, оптимизации бизнес-процессов и увеличению продаж. Участники тренинга получили возможность получить советы от экспертов, и пообщаться с коллегами и единомышленниками.

Поддержка экспортеров в Самарской области реализуется в соответствии с нацпроектом "Международная кооперация и экспорт".

Гид потребителя

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