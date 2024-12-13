За пост мэра Самары поборется депутат Дмитрий Асеев

Заместитель председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского Самары Дмитрий Асеев планирует заявиться на конкурс по отбору главы города. Об этом он сообщил на своей странице в Вконтакте.

По словам Асеева, он выдвинут областным отделением КПРФ.

Напомним, Елена Лапушкина, занимавшая пост мэра Самары с 2017 г., ушла в отставку 15 ноября. Она назначена уполномоченным по правам человека в Самарской области. Временно исполнение полномочий мэра возложено на Ивана Носкова, который ранее был главой Дзержинска в Нижегородской области. Но фактически он с октября руководит городской администрацией - Лапушкина в это время была в отпуске.

Нового главу Самары будут выбирать через конкурс, который пройдет в форме индивидуального собеседования 20 декабря. Документы для участия в конкурсе принимаются с 18 ноября до 17 декабря.