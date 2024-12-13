АвтоВАЗ выпустит 12 новых моделей до 2030 года

АвтоВАЗ выпустит 12 новых автомобилей марки Lada до 2030 г., пишет lomovkaa со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

В числе новинок будет семейство Lada Iskra и компактный кроссовер класса B+ на платформе Lada Vesta.

Также глава автозавода подтвердил, что утвержденный советом директоров план по выпуску 500 тыс. автомобилей в 2025 г. все еще актуален.

"То, что мы до сих пор держим около 30% рынка, — это большое достижение. Если рынок сузится, будем подстраиваться. Утильсбор пока не работает, китайский автопром завез около 500 тыс. авто, и они пока давят на нас. Когда их разберут, будем биться в открытую — с учетом тех барьеров, которые обоснованно поставлены таможенно-тарифной политикой и утильсбора. И тогда мы переключим конвейеры на другую скорость", — добавил Соколов.