Назначен новый руководитель УФСБ по Самарской области

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В пятницу, 13 декабря, личному составу УФСБ по Самарской области представили нового руководителя. Им стал Олег Трофимов, который ранее руководил УФСБ по Томской области. А до января 2021 г. он занимал должность заместителя начальника УФСБ России по Воронежской области.