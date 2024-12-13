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Назначен новый руководитель УФСБ по Самарской области

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 декабря, личному составу УФСБ по Самарской области представили нового руководителя. Им стал Олег Трофимов, который ранее руководил УФСБ по Томской области. А до января 2021 г. он занимал должность заместителя начальника УФСБ России по Воронежской области.

Генерал-майор Андрей Акулинин, возглавлявший УФСБ по Самарской области с мая 2020 г., 12 декабря ушел на пенсию - ему исполнилось 60 лет. Более 30 лет Акулинин проработал в органах безопасности РФ, возглавлял отдел по борьбе с терроризмом, занимал пост первого заместителя начальника и руководителя управления в разных субъектах страны.

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