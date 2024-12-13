"КуйбышевАзот" поддержал открытие детского музейного центра

Открытие центра "ЛабКлаб" в Тольяттинском краеведческом музее стало возможным благодаря грантовому конкурсу социальных инициатив ПАО "Татнефть" и поддержке тольяттинских химических предприятий "КуйбышевАзот" и "Тольяттикаучук".

Новый музейный центр "ЛабКлаб" ориентирован на развитие детского любопытства и любознательности, приобретение исследовательского опыта и понимания, что наука увлекательна и интересна. Основная идея — увлечь химией, рассказать о сложном на доступном и понятном языке, доказать, что химия — это не только теория с длинными формулами в учебнике, а весь окружающий нас мир.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заведующий музеем нефти ПАО "Татнефть" Ирина Фатыхова, первый заместитель главы г. о. Тольятти Илья Сухих, генеральный директор ООО "Тольяттикаучук" Юрий Морозов, генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко и др.

Теперь юные посетители музейного центра смогут взаимодействовать с интерактивными модулями и экспонатами, исследовать свойства и строения различных веществ, изучать материалы, которые являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и делать свои первые открытия.

Территория "ЛабКлаба" состоит из двух залов. В первом располагается творческое пространство для проведения мастер-классов, химических и физических опытов. Второй зал — интерактивная экспозиция-лаборатория, предназначенная для самостоятельного исследования детьми окружающего их пространства. Лаборатория разделена на пять тематических блоков: "Химия и природа", "Химия вокруг нас", "Таблица Менделеева", "Фотариум", "Нефть".

Отдельное место в экспозиции займет продукция химических предприятий города Тольятти, "КуйбышевАзот" и "Тольяттикаучук", знакомясь с которыми посетители будут больше узнавать о значимости вклада компаний в жизнь современного человека.

Генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко:

— Очень символично, что экспозиция открылась в городском краеведческом музее — ведь становление Тольятти изначально было связано с предприятиями большой химии — "КуйбышевАзот", "Синтезкаучук", "КуйбышевФосфор", появление которых после строительства ГЭС дало большой толчок дальнейшему развитию индустриального потенциала нашего города. Именно по титулу этих предприятий застраивались Центральный и Комсомольский районы. Это очень важно и хорошо, что сегодня можно показать детям и подросткам связь времен, вовлекая их в этот занимательный исторический экскурс. Мы рады, что являемся частью этого проекта и очень благодарны Тольяттинскому краеведческому музею, что он был инициатором проекта и продолжает его развитие, чтобы ребята видели и понимали историю города, видели его будущее.