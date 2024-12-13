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Всё о поддержке технологического бизнеса: в "Жигулёвской долине" прошёл День инноватора

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 декабря в технопарке высоких технологий "Жигулёвская долина" прошёл День инноватора — бизнес-мероприятие, на котором представили институты развития и меры поддержки, доступные предпринимателям Самарской области.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Развитие технологического и инновационного бизнеса — одно из приоритетных направлений для команды региона. Сегодня Самарская область входит в первую тройку субъектов России по уровню инновационной активности организаций. "Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Эксперты рассказали о программах поддержки, которые предоставляются в режиме "одного окна" через технопарк "Жигулёвская долина". Была представлена информация о программах и грантах Фонда содействия инновациям; перспективах, которые открывает перед инновационными компаниями Фонд "Сколково"; грантовой программе Агентства по технологическому развитию в области обратного инжиниринга и разработки документации; работе Инновационного фонда Самарской области с индустриальными партнёрами.

"Тематические встречи с бизнес-сообществом и в том числе наш традиционный День инноватора позволяют на одной площадке собрать заинтересованную аудиторию и рассказать о специальных инструментах поддержки, действующих сегодня для технологического и инновационного бизнеса. Для самих предпринимателей это возможность задать волнующие вопросы о преимуществах статуса резидента "Жигулёвской долины", резидента "Сколково", участии в конкурсах Фонда содействия инновациям и многих других возможностях, созданных на уровне региона и на уровне страны", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Директор технопарка "Жигулёвская долина" Александр Сергиенко познакомил участников Дня инноватора с региональной экосистемой поддержки инноваций. "Успешная инновация — это рост: команды, компетенций, клиентов и, конечно же, ресурсов, которые привлекаются в проект. Сегодня мы подробно говорим о ресурсах, доступных стартапам, — отметил Александр Сергиенко. — А ещё День инноватора — это площадка для нетворкинга технологических предпринимателей: здесь у них есть возможность познакомиться, получить ценную информацию, которая поможет выйти на новую ступень развития".

Участники узнали о выгодах резидентства в технопарке "Жигулёвская долина", об услугах для бизнеса, которые предоставляет Региональный центр инжиниринга, о требованиях к резидентам НПЦ БАС Самара, а также ознакомились с акселерационными программами центра инноваций StartupSamara.

Весь день проходили персональные консультации, в ходе которых участники мероприятия смогли получить ответы на вопросы у кураторов по направлениям Фонда "Сколково", Инновационного фонда Самарской области, Агентства по технологическому развитию, НПЦ БАС Самара.

Для участников прошли три мастер-класса, посвящённых теме брендинга, защиты интеллектуальных прав и эффективной самопрезентации в условиях ограниченного времени. "Государство предоставляет широчайший спектр поддержки для предпринимателей. И ими реально можно воспользоваться. День инноватора для нас — уникальная возможность получить консультации экспертов от различных институтов поддержки", — отметил Алексей Севостьянов, руководитель проектов ООО "Автотрансформатор".

Мероприятие ежегодно проводится в "Жигулёвской долине". Организаторами события выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и ГАУ "ЦИК СО", управляющая компания технопарка "Жигулёвская долина".

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

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