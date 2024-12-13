Союз художников России представит в Самаре выставку "Про Любовь"

Во вторник, 17 декабря, в 18:00 в Выставочном зале СРО ВТОО "Союз художников России" откроется областная выставка "Про Любовь" (16+).

Экспозиция представляет уже известных самарских художников, членов союза СРО ВТОО "СХР" и других живописцев: В.Сушко, В.Сухов, И.Панов, Д.Мантров, Е.Чертыковцев, Д.Богусонова, В.Романов, Ю.Кузнецова, Е.Малыгина, Ю.Малыгин, А.Сливкова, С.Цедилов, А.Лузина, Н.Шепелева, Н.Лукашук, Е.Тарасова, О.Абраменкова, Л.Андреева, А.Мишагин, П.Горецкая, В.Акинин, П.Яценык и Н.Яценык.

На выставке представлена 131 картина в технике живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства на тему любви:

58 живописцев, 18 графиков, 11 художников декоративно-прикладного искусства и один скульптор.

"Многолика, многогранна, бесконечна в своих проявлениях - к ребенку, человеку, Родине, музыке, Вселенной, "к трем апельсинам". Долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Бог есть любовь", - так формулирует свой взгляд на тему председатель СРО ВТОО "СХР" Д.Мантров.

Выставка продлится до 20 января.