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Авито Работа и Альфа-Банк запустили совместный проект по поиску сотрудников

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито Работа запустила проект по продвижению вакансий Альфа-Банка — одного из ведущих работодателей России. Соискатели смогут найти привлекательные предложения, чтобы начать свою карьеру в банке. Альфа-Банк предлагает вакансии для кандидатов, которые предпочитают работу в офисе, хотят построить карьеру в стабильной крупной компании и нацелены на профессиональный рост. На платформе размещены вакансии для менеджеров по продажам, специалистов службы поддержки клиентов, а также другие предложения для начинающих специалистов и профессионалов.

Фото: предоставлено Авито

В Самаре находится крупное подразделение Альфа-Банка с самыми разными направлениями работы. Компания предлагает сотрудникам официальное трудоустройство, пятидневный график с фиксированными или плавающими выходными на выбор, а также высокий и стабильный доход. В числе преимуществ работы в Альфа-Банке — более 100 льгот и скидок для заботы о здоровье и разнообразного досуга.

"Проект запустился в приоритетном для компании регионе — Самаре, где спрос на офисные профессии активно растет. По итогам III квартала 2024 в Самарской области при сравнении год к году значительно увеличилось количество вакансий для специалистов поддержки (+59%), менеджеров по работе с клиентами (+31%) и кредитных специалистов (+29%)", — прокомментировал Кирилл Пшеничных, директор категории "Офисные профессии" Авито Работы.

Для охвата потенциальных кандидатов Авито Работа использует комплексное продвижение, включая наружную рекламу, видеоролики и CRM-коммуникации: пуш-уведомления, email-рассылки, медийную рекламу и продуктовые сторис на самой платформе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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