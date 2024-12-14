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Власть и политика

Ветеран СВО: "Сделать нашу страну большой, сильной и красивой — цель участников "Школы Героев"

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня президент Владимир Путин отметил важность программы "Время героев" и региональных программ для ветеранов СВО. В числе регионов, где такие программы реализованы, глава государства отметил Самарскую область. Губернатор Вячеслав Федорищев презентовал программу "Школа Героев" на встрече с Владимиром Путиным. Региональная программа является продолжением федерального проекта "Время героев". Участники региональной программы уже стали кураторами руководителей городов и районов, членов областного правительства, депутатов Самарской губернской думы.

О важности и востребованности проекта рассказал участник "Школы Героев", ветеран СВО Роман Алтынбаев: "Для меня опыт обучения в "Школе Героев" стал неожиданным поворотом в судьбе. Вернувшись из зоны проведения специальной военной операции, я не знал и не представлял, чем заниматься в гражданской жизни. Этот резкий контраст между жизнью там и здесь очень яркий, немного шокирующий. Но благодаря программе стало понятно, что делать и куда приложить свои усилия. В "Школу Героев" меня позвал Фонд "Защитники Отечества" в лице Сергея Михайловича Алексеева. С тех пор жизнь снова стала интересной, насыщенной, полной открытий и событий. Обучение в "Школе" проводят педагоги высочайшего уровня, дают нам необходимые знания.

Президент России запустил кадровую программу, в которой человек, вернувшийся с СВО, может учиться, развиваться, получить образование в сфере управления, попасть в кадровый резерв команды губернатора и стать управленцем. Для меня это большая возможность  участвовать в развитии страны, работать на ее благо. Все мы мечтаем и хотим видеть нашу страну большой, сильной, красивой. Сделать ее такой — это цель участников "Школы Героев".

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