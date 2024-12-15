"Самара-2" дважды переиграла "Локомотив-Кубанть-2"

14 и 15 декабря БК "Самара-2" на своей площадке дважды переиграл "Локомотив-Кубанть-2": 84:65 и 97:89, сообщает пресс-служба самарского клуба.

В перовом матче уже в стартовом периоде хозяева позволили гостям заметно оторваться. А в начале второго отставание составило уже 10 очков (17:27). Усилиями Артема Пивцайкина и Георгия Маруфова самарцы за четыре минуты до большого перерыва подобрались к сопернику вплотную (31:32). Но первая половина завершилась с теми же "-10" (36:46). После перерыва хозяева и вовсе свалились в пике: 40:59 к середине третьего периода.

Впрочем, стоило неудержимому Маруфову попасть издали — и самарцы запустили собственный рывок. И в начале заключительной четверти Артем Пивцайкин дальним попаданием вывел хозяев вперед: 65:64. К середине периода "+10" вела уже наша команда (75:65). Без нервов в концовке, когда краснодарцы сократили отставание до 6 очков, не обошлось. Но победу "Самара" уже не отдала: 84:65.

Артем Пивцайкин обновил свой карьер-хай в матчах Единой молодежной лиги ВТБ: 19 очков. Данила Слетков повторил свой же рекорд Лиги нынешнего сезона по блокшотам (5 за игру) и набрал 13 очков. Илья Зайцев набрал 17 очков, Георгий Маруфов добавил 15 очков.

Второй матч хозяева начали матч с рывка 6:0. И уверенно удерживали лидерство в 4-5 очков, по ходу стартового периода лишь пару раз позволяя краснодарцам сокращать отставание до минимума. Во второй четверти только-только вернувшийся с выезда с основой Никита Косяков и второй день без устали терзавший защиту соперника Георгий Маруфов довольно долго удерживали для самарцев "+7". Но концовка первой половины осталась за гостями, которые стремительным рывком сравняли счет: 44:44 к большому перерыву.

Едва началась третья четверть, Данила Слетков и разыгравшийся Иван Касьянов (8 очков за три минуты), казалось, вернули самарской команде инициативу и задел в 5 очков. Но гости вновь удержались в игре. И даже впервые в матче вырвались вперед: 58:59 за две минуты до завершения периода. Вовремя попал издали Георгий Маруфов, взбодрив и команду, и трибуны: 65:59 перед заключительной десятиминуткой.

8 очков подряд от Никиты Швечихина продолжили рывок хозяев, доведя преимущество до 12 очков. А потом Маруфов еще раз отметился издали, а Артем Пивцайкин с разницей в 30 секунд дважды был точен из-за дуги: 80:62 за шесть минут до сирены. Даже при всей склонности к драматичным концовкам довести матч до победы труда для "Самары-2" не составило: 97:89.

Самыми результативными в составе самарцев стали набравшие по 18 очков Иван Касьянов (плюс 11 подборов) и Георгий Маруфов (плюс 5 перехватов). Никита Косяков набрал 16 очков, Никита Швечихин — 14.

Следующие матчи "Самара-2" проведет 24–25 декабря в Минске.