Зарплата и не только: из чего складываются доходы сотрудников АВТОВАЗа?

Одним из ключевых факторов, исходя из которых человек принимает предложение того или иного работодателя, является заработная плата. Причем часто потенциальные работники обращают внимание не только на уровень декларируемого при трудоустройстве вознаграждения, но на наличие бонусов и премий, на которые можно рассчитывать впоследствии. Как с этим дело обстоит на АВТОВАЗе? Рассказываем в деталях.

Премия и рост зарплат

3 декабря на АВТОВАЗе состоялась профсоюзная отчетно-выборная конференция. На ней была озвучена приятная для заводчан новость: предприятие выплатит им две премии. Одну — в размере 10 тысяч рублей — вазовцы получат до конца нынешнего года за выпуск миллионного автомобиля в новейшей истории предприятия, когда оно вновь обрело статус государственного. Другая — 14 тысяч рублей — полагается по итогам второго полугодия. Она будет выплачена в январе 2025 года.

Помимо премий важным показателем уровня доходов заводчан является их зарплата. За одиннадцать месяцев 2024 года средняя величина заработка на автогиганте превысила 94 тысячи рублей (без учета руководителей высшего звена). По сравнению с 11 месяцами прошлого года этот показатель вырос на 34 процента. А по основным рабочим АВТОВАЗа средняя зарплата "перешагнула" с января по ноябрь 2024 года отметку в 99 тысяч рублей, что на 36 процентов больше, чем в том же периоде 2023-го. При этом за ноябрь нынешнего года рабочие на сборке автомобилей заработали в среднем более чем по 100 тысяч рублей.

Если же рассматривать более долгосрочный период, то средняя заработная плата основных рабочих одного из флагманов российского автомобилестроения выросла за два года более чем в два раза — с почти 47 тысяч рублей за одиннадцать месяцев 2022 года до свыше 99 тысяч рублей за тот же период 2024-го. По этим показателям автозавод вот уже почти два года прочно держится в десятке лидеров среди крупных предприятий Самарской области. Помесячная статистика показывает, что с начала нынешнего года по размеру средней заработной платы по основным рабочим АВТОВАЗ занимал в этом рейтинге 1-3 места.

Двойная оплата — за работу выходной

Одной из основных составляющих увеличения заработной платы на любом предприятии является регулярная индексация тарифных ставок и окладов. "Трудовой кодекс РФ" предписывает работодателям делать это не реже, чем раз в год. АВТОВАЗ же за год с небольшим индексировал свои тарифные ставки и оклады уже трижды. Так, с 1 июля 2023 года завод их повысил на 9 процентов. На столько же они были увеличены с 1 февраля 2024 года — на полгода раньше, чем предусмотрено коллективным договором. И еще на 5 процентов завод проиндексировал тарифные ставки и оклады с 1 сентября. С начала нынешнего года базовые показатели оплаты труда вазовцев выросли почти на 14,5 процента. Одновременно в таких же размерах была увеличена и дополнительная премия за отсутствие абсентеизма.

Но, пожалуй, наибольший рост показателей средней зарплаты по основным рабочим АВТОВАЗа был обусловлен его действующим производством. Обеспечение полной загрузки конвейерных линий, исключение простоев, помноженные на ситуацию на автомобильном рынке страны, привели к необходимости продления рабочих смен, сверхурочных работ, а также к организации дополнительных смен по субботам. Такой труд оплачивается на заводе в двойном размере.

И в этом плане АВТОВАЗ выглядит предпочтительнее, чем многие другие работодатели в Тольятти и за его пределами. Да, Трудовой кодекс РФ предусматривает компенсацию за работу в выходной в виде двойной оплаты или предоставления оплачиваемого отгула в другой день. Но вот это "или" работодатели зачастую "поворачивают" в свою пользу и вместо двойной оплаты дают отгулы.

На АВТОВАЗе же двойная оплата труда в выходной день — в приоритете. И это закреплено соответствующим положением коллективного договора автозавода. Конечно, дарованное Трудовым кодексом право выбора между оплатой и отгулом здесь сохраняется. Но выбирает уже работник и, как показывает практика, делает это в пользу денег.

Экономия семейных бюджетов

Но не одна лишь зарплата влияет на доходы работников АВТОВАЗа. Предусмотренные его коллективным договором социальные обязательства, как правило, не отражаются в ежемесячных расчетках заводчан, но безусловно помогают им экономить свои семейные бюджеты. Так, работники платят за обеды в столовых предприятия немногим более 15 процентов их стоимости, остальное компенсирует автогигант. Работающие в ночную смену вазовцы питаются бесплатно. АВТОВАЗ компенсирует заводчанам от 75-ти до 90 процентов стоимости санаторно-курортного лечения и отдыха. Программа добровольного медицинского страхования строится на софинансировании завода и его работников. Автомобили LADA продаются вазовцам по корпоративной программе со скидкой 7-10 процентов от рекомендуемой розничной цены. Это далеко не полный перечень соцобязательств автовазовского коллективного договора: документ включает в себя около ста льгот и гарантий, которых нет в федеральном трудовом законодательстве. А с 1 января 2025 года на заводе вступают в действие новые положения колдоговора, предусматривающие выплаты при рождении детей и многодетным семьям.

Сегодня АВТОВАЗ продолжает прием новых сотрудников. На заводе ждут всех, кто готов зарабатывать. В первой половине нынешнего года предприятие трудоустроило у себя рекордное за последние 15 лет число персонала. И в условиях постоянного увеличения своего коллектива АВТОВАЗ гарантирует как достойную зарплату, так выполнение всех своих социальных обязательств перед работниками.