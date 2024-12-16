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Мошенники обманывают людей под предлогом трудоустройства или стажировки

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Злоумышленники стали чаще размещать в интернете объявления о привлекательных вакансиях в крупных компаниях, государственных организациях, Банке России.

У откликнувшихся соискателей мошенники выманивают персональную и банковскую информацию с помощью анкетирования, а затем приглашают людей на собеседование, чтобы наладить контакт и расположить к себе. Под разными предлогами эти лжеработодатели объясняют, что встретиться лично в офисе невозможно, и проводят собеседование дистанционно. Чтобы вызвать доверие, они задают вопросы о профессиональных навыках кандидата, рассказывают о компании и должностных инструкциях. Однако в итоге просят кандидата сделать денежные переводы, которые якобы необходимы для подписания трудового договора. Аргументы приводятся разные в зависимости от предлагаемой должности и специфики деятельности организации: оплатить предварительное обучение, медосмотр, внести взносы за спецодежду, подтвердить актуальность банковской карты для зачисления будущей зарплаты, сделать переводы для задержания киберпреступников и другого. Кроме того, в некоторых случаях злоумышленники просят установить на телефон приложение, которое в действительности является вредоносным.

Что предпринять?

Если во время обсуждения трудоустройства или стажировки вас просят за что-то заплатить — откажитесь от такого предложения. Помните, что настоящие работодатели не запрашивают финансовые документы и не просят кандидатов финансово участвовать в каких-либо операциях. Менеджеры по кадрам для переписки с соискателями используют корпоративную электронную почту (после символа @ указывается домен сайта компании).

Проверяйте информацию о вакансиях и стажировках на официальном сайте компании или специализированных ресурсах по поиску персонала. Если это Банк России — то в специальном разделе на сайте регулятора.

Гид потребителя

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