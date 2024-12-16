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В компании "Транспорт будущего" открылся учебно-развлекательный центр

ТОЛЬЯТТИ. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Транспорт будущего" — инновационное предприятие, которое отдает приоритет не только технологическому развитию, но созданию комфортного рабочего пространства. В компании уверены: для гармоничной работы важно, чтобы сотрудники с радостью возвращались на производство. "Транспорт будущего" стремится создать такую атмосферу, чтобы людям было интересно и комфортно на рабочих местах и на производстве в целом.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Новый учебно-развлекательный центр станет местом, где сотрудники смогут получать новые знания, заниматься на тренажерах и участвовать в играх виртуальной реальности — есть проводить время с пользой и удовольствием рядом с рабочим местом.

14 декабря спортивные активисты компании уже оценили зону отдыха и здоровья в новом центре. Профессиональные тренеры провели персональные тренировки, мастер-классы на тренажерах, познакомили сотрудников со спортивным оборудованием, рассказали, как правильно и безопасно на них заниматься.

"Открытие учебно-развлекательного центра — очередной шаг в нашем проекте заботы о сотрудниках. Мы хотим показать, каким должно быть современное производство, где забота о сотрудниках — приоритет компании. Нам важно, чтобы работники могли плодотворно трудиться и развиваться на рабочем месте, интересно проводить время. Открытие учебно-развлекательного центра на площадке отвечает этим задачам", — рассказал генеральный директор группы компаний "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.

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да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

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