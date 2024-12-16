Производители пищевой продукции смогут обсудить сотрудничество с ГК "Электрощит"

25 декабря состоится ярмарка коопераций пищевых производств для комбината питания АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара". Крупное предприятие Самарской области ежедневно обеспечивает горячим питанием около 3000 сотрудников, поэтому для малых и средних предприятий региона участие в данной ярмарке - отличная возможность выяснить потребности предприятия, показать свою продукцию и, возможно, стать партнером завода.

Ярмарки кооперации крупных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса регулярно проводятся на площадке регионального центра "Мой бизнес" и уже стали востребованным инструментом поддержки МСП. Значимость организации встреч заказчиков и поставщиков отмечал губернатор Вячеслав Федорищев. Они проводятся в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

"Финальная ярмарка кооперации 2024 года пройдет на площадке индустриального партнера. Участники смогут узнать запросы и потребности предприятия, предложить свои услуги, обсудить условия сотрудничества и договориться о дальнейшем взаимодействии, - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы провели уже восемь ярмарок кооперации, участниками которых стали 300 предприятий малого и среднего бизнеса. Благодаря таким встречам субъекты МСП могут получить надежных партнеров и каналы сбыта, а промышленные предприятия - бесперебойные поставки и качественный сервис".

Важной частью мероприятия будет уточнение условий партнерства в формате B2B между представителями АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" и предприятиями, готовыми стать потенциальными поставщиками продукции. С ключевыми потребностями завода можно ознакомиться на сайте mybiz63.ru.

Ярмарка пройдет с 12:30 до 16:00 на территории завода (пос. Красная Глинка, 2-й квартал, 37). Для участников мероприятия будет организован трансфер от центра "Мой бизнес" (ул. Молодогвардейская, 211) в 11:15 до завода "ГК Электрощит" и обратно.

Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация по ссылке.