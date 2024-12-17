На пост мэра Самары заявилось семь человек

Во вторник, 17 декабря, завершился прием заявок от кандидатов на пост главы Самары. Как следует из информации, размещенной на сайте городской думы, на конкурс заявились семь человек.

Документы подал Иван Носков, который фактически руководит городом с октября этого года. Ранее он был мэром Дзержинска.

Также заявил свою кандидатуру выдвинутый КПРФ 37-летний Дмитрий Асеев, который является помощником депутата Государственной думы Михаила Матвеева.

Кроме того, среди подавших документы 31-летний доцент кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского Политеха Роман Исаев, 41-летний директор ООО "АйтиБот" Александр Перевалов, завсегдатай таких конкурсов в городах региона 63-летний предприниматель из Октябрьска Виктор Русин, 45-летняя председатель ПО "Летниковское сельское потребительское общество" Елена Свиридова и 60-летний руководитель учебного центра ООО "НефтеТехМонтаж" Олег Серов.

Напомним, Елена Лапушкина, занимавшая пост мэра Самары с 2017 г., ушла в отставку в ноябре, а до этого находилась в отпуске. Она была назначена уполномоченным по правам человека в Самарской области.

Мэр выбирается депутатами городской думы из кандидатур, одобренных конкурсной комиссией по итогам личных собеседований.