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Муниципалитеты Власть и политика

На пост мэра Самары заявилось семь человек

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 декабря, завершился прием заявок от кандидатов на пост главы Самары. Как следует из информации, размещенной на сайте городской думы, на конкурс заявились семь человек.

Фото: Архив «ВН»

Документы подал Иван Носков, который фактически руководит городом с октября этого года. Ранее он был мэром Дзержинска.

Также заявил свою кандидатуру выдвинутый КПРФ 37-летний Дмитрий Асеев, который является помощником депутата Государственной думы Михаила Матвеева.

Кроме того, среди подавших документы 31-летний доцент кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского Политеха Роман Исаев, 41-летний директор ООО "АйтиБот" Александр Перевалов, завсегдатай таких конкурсов в городах региона 63-летний предприниматель из Октябрьска Виктор Русин, 45-летняя председатель ПО "Летниковское сельское потребительское общество" Елена Свиридова и 60-летний руководитель учебного центра ООО "НефтеТехМонтаж" Олег Серов.

Напомним, Елена Лапушкина, занимавшая пост мэра Самары с 2017 г., ушла в отставку в ноябре, а до этого находилась в отпуске. Она была назначена уполномоченным по правам человека в Самарской области. 

Мэр выбирается депутатами городской думы из кандидатур, одобренных конкурсной комиссией по итогам личных собеседований.

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