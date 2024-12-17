В Самарской области открыли движение по подъездной дороге к Оренбургу

В Самарской области сняли ограничение движения на подъездной дороге к Оренбургу. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".
Напомним, ограничение вводили на участке 98 — 129 км дороги из-за неблагоприятной погоды.
В Самарской области сняли ограничение движения на подъездной дороге к Оренбургу. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".
Напомним, ограничение вводили на участке 98 — 129 км дороги из-за неблагоприятной погоды.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.