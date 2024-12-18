Вратарь ХК "Лада" Владислав Подъяпольский будет выступать за "Динамо"

Хоккейные клубы "Лада" и "Динамо" совершили сделку, в результате которой тольяттинцы получили денежную компенсацию в обмен на вратаря Владислава Подъяпольского, сообщает пресс-служба автозаводцев.
За "Ладу" Подъяпольский выступал с начала прошлого сезона — в общей сложности за это время голкипер провел 80 матчей и одержал 29 побед, что является повторением клубного рекорда в КХЛ, который был установлен Василием Кошечкиным в сезонах 2008/2009 и 2009/2010.
В текущем регулярном чемпионате КХЛ вратарь одержал 11 побед в 28 играх, отразив 94.1% бросков в створ при коэффициенте надежности 2.02. Также в активе Подъяпольского четыре "сухаря".
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