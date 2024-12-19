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Баскетбол Спорт

Дражен Анзулович: "Сегодня была игра, как будто встретились детсад и институт"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После поражения от ЦСКА (63:93) главный тренер "Самары" Дражен Анзулович оценил игру своей команды, сравнил матч с выездным в Москве, а также рассказал о решении выставить пятерку из воспитанников.

"Поздравляю ЦСКА с победой. Также поздравляю свою команду: 25 минут мы старались и давали все возможное, что можно было дать. Я горд за команду и за болельщиков, которые приехали нас поддержать. Если говорить о баскетболе… Сегодня была игра, как будто встретились детсад и институт. Это не серьезно.

Пятерка из воспитанников в концовке? Я хотел выпустить всех самарских игроков. При этом на площадке у нас были два игрока из команды 3×3, с Данилой Слетковым мы познакомились только вчера, когда он первый раз приехал на тренировку вместо Никиты Косякова, который сломал палец. Сложная ситуация, и мне очень жаль, что так сложилось.

Я отдавал все свое сердце Самаре. У клуба были большие амбиции, зацепиться за бронзу, когда я впервые приехал сюда подписывать контракт. Такой был план. Сегодня спорт на высоком уровне, без денег и без поддержки региона, не может существовать, такое сейчас время. Но я каждую игру говорю команде: нужно отдавать сердце, нужно бороться на площадке. И я доволен, как команда играла сегодня, как она играла в Нижнем Новгороде и Саратове: команда старается и делает все возможное", — отметил тренер самарцев.

Также Дражен Анзулович сравнил вчерашний матч с игрой в Москве 1 декабря еще с легионерами в команде: "Когда мы играли в Москве, мы были ближе, чтобы выиграть. Матч был в час дня. Легионеры понимали, что для них это последняя игра. Были все, кроме Харрэлла. Сейчас без них очень тяжело — они давали нам качество. И Харрэлл, Далтон, Брукс и Адамс — каждый из них привносил что-то в команду", — подытожил Анзулович.

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