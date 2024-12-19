В "Электрощит Самара" наградили лучших сотрудников в честь Дня энергетика

18 декабря в "Электрощит Самара" состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню энергетика.

С профессиональным праздником коллектив поздравили генеральный директор Дмитрий Куприянов, врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, депутат Самарской губернской думы Игорь Фоменко, руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Юлия Ашуркова, глава Красноглинского внутригородского района г. о. Самара Вячеслав Коновалов и председатель Самарской областной организации общественной организации "Всероссийский электропрофсоюз" Алексей Гаврилушкин.

Почетные грамоты и благодарственные письма Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли Самарской области, Самарской губернской думы, администрации г. о. Самара и другие региональные и ведомственные награды были вручены 34 сотрудникам предприятия: слесарям-электромонтажникам, мастерам участков, инженерам-технологам, электросварщикам, лаборантам химического анализа, операторам станков с ПУ и другим специалистам и руководителям.

Среди награжденных — представитель трудовой династии Максим Рудюк, координатор по производству участка металлоконструкций. Общий стаж династии Рудюков — более 200 лет. Как отметил глава Красноглинского внутригородского района г. о. Самара Вячеслав Коновалов, предприятие славится своими традициями и преемственностью поколений.

Отдельно благодарственным письмом главы Красноглинского внутригородского района г. о. Самара за профессионализм, достойный вклад в развитие электроэнергетики награжден конструктор Центра исследований и разработок Олег Баев — автор и соавтор 27 патентов на полезную модель, 4 из которых действуют и сейчас, а также патента на изобретение и действующего патента на промышленный образец. Олег Анатольевич участвует в техническом комитете России по стандартизации ТК016 "Электроэнергетика".

"Я с уверенностью могу отметить, что те амбициозные задачи, которые стояли перед нашим предприятием, в полном объеме выполняются. Об этом можно судить по нашим показателям, которые мы демонстрируем по выручке. Мы расширяем географию своего присутствия, демонстрируем отличные показатели роста производительности. Все это стало возможным благодаря слаженной работе мощного высокопрофессионального трудового коллектива", — сказал Генеральный директор "Электрощит Самара" Дмитрий Куприянов.

"Электрощит — Самара" — крупнейший производитель электротехнического оборудования в России. За 81 год работы компания зарекомендовала себя как надежный партнер многих стратегических инфраструктурных объектов Самарской области и страны. Нет сомнений, что верность традициям, заложенным ветеранами предприятия, богатый опыт, сплоченность и высочайший профессионализм всего трудового коллектива позволят компании добиться намеченных целей. Спасибо за ваш труд, ответственное отношение к делу, за верность профессии!" — отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.