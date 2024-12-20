"Тольяттиазот" провел творческий этап проекта "Планета ТОАЗиЯ"

В рамках профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ" состоялся первый конкурсный этап, посвященный развитию творческих способностей. Участниками мероприятия стали более 150 школьников из образовательных организаций Автозаводского и Комсомольского районов Тольятти и микрорайона Поволжский.

11 команд учеников восьмых и десятых классов соревновались в навыках конструирования, мастерстве публичных выступлений и умении ориентироваться в большом объеме информации. Предваряли начало конкурса демонстрация ролика о производственных активах "Тольяттиазота" и мастер-класс по работе с текстом.

В ходе творческого этапа участники проекта создавали макеты объектов, связанных с ТОАЗом. Одна из команд рисовала изображение ведомственных учреждений культуры, отдыха и оздоровления Компании на украшениях для новогодней елки.

Каждая школа презентовала свои работы перед экспертным жюри, в состав которого вошли представители производственных и HR-служб. Критериями для оценок при выборе лидеров стали соответствие макета оригиналу, ораторские способности и владение информацией об объекте. Дополнительные баллы конкурсанты получали от команд-соперников.

Победителями стали ученики школы № 15. Второе место заняла команда школы № 80, третье — гимназии № 39. Призеры получили в подарок наборы реактивов для проведения химических опытов и подготовке к выпускным экзаменам, а также комплект измерительных приборов по естествознанию.

"Первый соревновательный этап проекта "Планета ТОАЗиЯ" мы приурочили к предстоящим новогодним каникулам и провели его в праздничном формате. Ведущими мероприятия стали Дед Мороз и Снегурочка, на сцене выступали танцевальные коллективы, все участники конкурса получали подарки. С помощью творческих заданий школьники смогли прочувствовать масштаб "Тольяттиазота" и подробно узнать о тех возможностях, которые есть у молодых сотрудников при трудоустройстве на предприятие. Атмосфера праздника, царящая на площадке, усилила эффект мероприятия и создала для участников предновогоднее настроение", — рассказала директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ".