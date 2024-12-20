ОСАГО и агрострахование: итоги года и планы на 2025 год

В среду, 18 декабря, в Москве прошел отчетный семинар для журналистов, посвященный итогам 2024 г. и прогнозам на 2025 г. в сфере страхования. В нем приняли участие президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, глава АО "Национальная страховая информационная система" (НСИС, оператор АИС страхования) Николай Галушин, президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, а также другие топ-менеджеры РСА и Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

ОСАГО

В ноябре 2024 г. страховая премия по договору обязательного страхования автогражданской ответственности продолжила снижение и составила 7 539 руб., что ниже аналогичного периода прошлого года на 4,6%.

Средняя стоимость "автогражданки" в Самарской области составила 6960 руб. (по итогам 10 месяцев 2024 г.). За это время заключено более 845 тыс. договоров, по которым произведено почти 3,3 млрд руб. страховых выплат.

Согласно статистике РСА, с января по ноябрь 2024 г. в России было продано 27 млн полисов электронного ОСАГО, что на 15% больше, чем годом ранее за тот же период (23,5 млн полисов), сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

"Рост продаж полисов электронного ОСАГО несомненно связан с удобством приобретения такой страховки. По итогам неполного календарного года (11 мес. 2024 г.) продажи е-ОСАГО выросли на 15% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году и составили 67% от всех проданных за этот период полисов обязательной "автогражданки". Это значит, что большая часть автовладельцев покупают полисы онлайн", — сказал Евгений Уфимцев.

Напомним, что в 2023 г. за 11 месяцев страховая премия по ОСАГО снизилась на 3% по сравнению с январем 2023 г. и составила 7812 рублей.

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов-лидеров по продажам электронных полисов: самарцы купили 654 тыс. е-ОСАГО (2,4%).

При этом в 2024 г. введены "короткие" полисы ОСАГО (от одного дня до трех месяцев). Данный вид страхования доступен со 2 марта текущего года. Отличительной особенностью "короткого" полиса является наличие понижающего коэффициента, устанавливаемого страховщиком. На 15 декабря 2024 г. заключено 926 тыс. договоров, при этом количество договоров на одно уникальное средство — 10 штук, а средний срок действия — 5,7 дней.

95% "коротких" полисов заключено с такси (881 тыс. договоров). Примерно 8 тыс. договоров заключено на мототехнику и около 2 тыс. полисов выдано водителям автобусов, грузовых, строительных и сельхозмашин.

"В марте продаже были низкими, но с начала лета они резко возросли. В основном это произошло за счет владельцев такси, так как они были главными и потенциальными потребителями такого продукта", — резюмировал начальник управления методологии страхования РСА Андрей Спиров.

Что касается нововведений, то с 1 января 2025 г. электронное урегулирование убытков будет доступно страхователям напрямую через сервисы страховых компаний. Сейчас это возможно только на Госуслугах для "Европротокола".

Напомним, что по электронному урегулированию убытков пострадавший может получить до 400 тыс. руб. (для этого должно быть согласие между двумя участниками ДТП и фотофиксация обстоятельств ДТП и повреждений транспорта).

Как отмечает Евгений Уфимцев, на сегодняшний день электронное урегулирование убытков работает хорошо. "В день примерно тысяча аварийных ситуаций, которые направлены с фотофиксацией, разбирается страховыми компаниями. Фотофиксация позволяет получить до 400 тыс. руб. выплат, а также вся система "е-регулирование" снижает количество автомобильных заторов", — отмечает президент РСА.

С 1 марта 2025 г. будет действовать поправка в Федеральный закон о регистрации транспортных средств: полис ОСАГО перестанет быть обязательным документом при постановке на учет автомобиля или любой другой техники. При этом 12 декабря 2024 г. Государственной думой принят закон "О внесении изменений в статьи 12.3 и 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях": увеличение размера штрафа от 3 до 5 тыс. руб. за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО (повторным считается правонарушение, которое совершено в период действия административного наказания за аналогичное нарушение, совершенное ранее. Этот период составляет 1 год со дня окончания исполнения постановления (например, уплаты штрафа).

"С 1 января 2025 года у нас действует система, которая называется "Белая карта". Это полис дополнительного страхования, который распространяется на Беларусь. Покупается в момент покупки ОСАГО и действует на территории Беларуси", — рассказал Николай Галушин. Те граждане России, которые редко выезжают в соседнее государство, смогут воспользоваться "Синей картой" — полисом, который пришел на замену "Зеленых карт".

Николай Галушин

"Синюю карту" можно купить непосредственно до пересечения государственной границы союзного государства", — добавил глава НСИС.

С 1 января 2025 г. законодательство об ОСАГО, ОСГОП и ОСОПО будет действовать на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в полном объеме. Владельцы транспортных средств, а также перевозчики пассажиров и владельцы опасных производственных объектов обязаны застраховать гражданскую ответственность до начала следующего года.

"С января 2025 года выполнение требования по заключению договоров обязательных видов страхования для физических и юридических лиц будет являться обязательным. Со своей стороны, страховое сообщество готово к реализации этих видов страхования. На новых территориях уже открыты филиалы ряда страховых организаций, кроме того, заключение договоров ОСАГО, ОСГОП и ОСОПО возможно и в электронном формате. При этом порядок заключения договоров, а также условия страхования регулируются в соответствии с федеральными законами РФ", — сказал Евгений Уфимцев.

Также в 2025 г. будет введена отдельная система тарификации, применяемая к мототехнике. Она предусматривает в том числе расширение в обе стороны границ тарифного коридора по ОСАГО на 20% для мотоциклов. Также при расчете тарифов ОСАГО у мотоциклов теперь будут учитываться индивидуальные, отличные от других транспортных средств "коэффициент мощности" (КМ) и "коэффициент возраст-стаж" (КВС).

Помимо введения для мотоциклистов отдельных КВС и КМ предусмотрены такие изменения страховых тарифов и коэффициентов: расширение тарифного коридора в обе стороны для общественного транспорта на 11,6%; для грузовиков (≤ 16 тонн) на 20%; отдельные значения территориальных коэффициентов снижены в крупных городах и повышены в небольших городах и населенных пунктах; увеличение для физических лиц коэффициента за неограниченный перечень ЛДУ с 2,32 до 3,16.

"В части территориальных коэффициентов ничем техническим не обернется — это просто математика: мы изменим значение показателя, это даже не является доработкой системы. А вот по мотоциклистам появляется новая система тарификации: добавляется показатель мощности, это потребует доработки системы. Именно поэтому изменения по мототехнике вступают в силу к весне. К этому времени, к началу мотосезона, мы успеем интегрировать в систему новый тарифный элемент", — отметил Галушин.

Агрострахование с господдержкой

В России на 1 декабря 2024 г. застраховано 14,8 млн га в 72 регионах. Это 20% посевных площадей, включая озимые.

В Приволжском Федеральном округе застраховано 3630 тыс. га. Фермеры Самарской области застраховали более 25% посевных площадей — 579,2 тыс. га. Прирост за один год составил 43% и регион вошел в ТОП-15 страхование сева под урожай.

"Аграрии из всех регионов получили 1 млрд 260 млн руб. по заморозкам в мае. При этом благодаря именно страхованию с господдержкой, выплаты были произведены за рекордный срок — один месяц. И фермеры успели пересеяться, а также платить людям зарплаты, обслуживать технику и т. д. Мы считаем, что скорость урегулирования убытков была беспрецедентной. Если бы ни страхование, аграрии были бы разорены", — сообщил президент НСА.

Корней Биждов

При этом Биждов отмечает, что правительство РФ приняло решение сделать выплаты из бюджета садоводам, которые не были застрахованы: они получили 930 млн руб. только в конце октября.

Он добавил что, принята важная поправка в Федеральный закон 260 "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования": снижение уровня франшизы. "Раньше аграрий мог заключить договор с выбором до 1 рейтинга и франшизы 50%. Это максимально удешевляло полис. Майские заморозки 2024 года показали, что те хозяйства, где была выбрана франшиза 50%, риски не соответствовали и аграрии не получили выплат. Снижение максимальной франшизы до 30% — это новация закона. И еще расширение ряда рисков", — резюмирует президент НСА.

В животноводстве в 2024 г. застраховано 12,5 млн условных голов скота в 70 регионах Российской Федерации. По правкам в ФЗ-260 риск изъятия животных будет входить в пакет страхования с господдержкой.

В 2025 г. главными задачами в агростраховании станут изменения правил "мультирискового" страхования, страхование урожая многолетних насаждений, совершенствование программ страхования аквакультуры, развитие цифровизации агрострахования и также проведение информационно-разъяснительной работы среди аграриев.