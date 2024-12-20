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Муниципалитеты Власть и политика

Гордума Самары определила двух кандидатов на пост главы города

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый тур отбора кандидатов на пост главы Самары прошли председатель ПО "Летниковское сельское потребительское общество" Елена Свиридова и и.о. главы города Иван Носков. Об этом сообщает городская дума, где в пятницу, 20 декабря, состоялось заседание конкурсной комиссии.

Кандидаты в главы Самары Кандидаты в главы Самары
Фото: www.gordumasamara.ru

Всего на конкурс заявились семь человек. Все они были допущены к собеседованию, на котором могли представить комиссии свою программу и ответить на вопросы членов комиссии. По итогам собеседования было выделено два кандидата.

В соответствии с положением "О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара" при подведении результатов конкурсная комиссия отбирает из числа участников не менее двух кандидатов, рекомендуемых для их рассмотрения гордумой. Глава города избирается думой сроком на пять лет.

Вопрос будет рассмотрен на очередном заседании гордумы 24 декабря.

Напомним, Елена Лапушкина, занимавшая пост мэра Самары с 2017 г., в ноябре ушла в отставку, а до того находилась в отпуске. Она была назначена уполномоченным по правам человека в Самарской области.

Гид потребителя

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