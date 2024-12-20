Эксперты прокомментировали прямую линию президента

В этом году прямая линия президента РФ была совмещена с большой пресс-конференцией. Трансляция "Итогов года с Владимиром Путиным" продолжалась четыре с половиной часа. Президент ответил на вопросы журналистов и жителей страны.

Говоря о прямой линии президента, сенатор РФ Марина Сидухина отметила ключевую фразу выступления, что главное — это люди, "я отношусь к России как к своей семье".

"Ключевым моментом 4,5-часового общения стала демографическая политика России, — сказала Марина Сидухина. — Коэффициент рождаемости упал до 1,41, и президент призвал регионы активно заниматься этой проблемой, начиная и заканчивая свой рабочий день с обсуждения демографических вопросов. Он отметил уникальность материнского капитала и сообщил о продолжении программ семейной, сельской и IT ипотеки, лимитов не будет. Как и всегда, я слушала прямую линию президента с блокнотом в руках. Сделала пометки, что необходимо будет проработать совместно с коллегами в регионе".

Еще один важный момент, по словам Сидухиной, затронул президент: в медицинской отрасли одной из основных продолжает оставаться кадровая проблема, особенно в первичном звене здравоохранения в регионах РФ, и задача местных органов власти — распределить нагрузку. Путин высказался о доплатах медикам в сельских населенных пунктах, а также о привлечении большего количества абитуриентов в медицинские учебные заведения.

По мнению депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, и все заинтересованные страны услышали основной посыл выступления Путина: "Уверен, что главный тезис был услышан Вашингтоном и Брюсселем: "Российская армия находится на самом высоком месте в мире. Выучка, боеготовность, внутреннее состояние российских войск таковы, каких нет ни у одной страны в мире. А согласно обновленной ядерной доктрине, агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будет считаться их совместным нападением на РФ". Как было отмечено в ходе прямой линии — рост оборонного производства обеспечивает продвижение российских войск. Многие предприятия успешно досрочно выполняют государственный оборонный заказ, что свидетельствует о высоком уровне производственной готовности. В результате, оборонный сектор стал одним из ключевых драйверов роста экономики. Однако, высокая процентная ставка и низкая рентабельность по ГОЗ могут выступить препятствием дальнейшего развития. Поэтому в работе Комитета ГД по промышленности и торговле в текущем году большое внимание было уделено вопросам обеспечения финансовой устойчивости исполнителей гособоронзаказа, а также развитию научно-исследовательской деятельности на этих предприятиях".

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин дал высокую оценку работе программы "Время героев" — сейчас идет отбор на второй этап, уже свыше 15 тыс. заявок поступило, сбор будет продлен на следующий год.

Владимир Путин отметил, что на встречах с героями СВО всегда виден их особый настрой. "У них глаза горят, они хотят, готовы работать активно и они могут это делать", — сказал президент России.

В Самарской области в продолжение кадровой программы "Время героев" по поручению губернатора Вячеслава Федорищева была разработана программа "Школа героев". Ее цель — подготовка участников и ветеранов СВО, а также членов их семей в управленческие кадры команды развития Самарской области.

"Сделать страну сильнее, крепче, внести свой вклад в развитие региона и своей родины — России — вот цель участников региональной программы "Школы героев". Уже 45 участников первого потока получают необходимые знания. Программа направлена на развитие их управленческого потенциала для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти", — отметил Герой России, общественный советник Губернатора Максим Девятов.

Ветеран СВО отметил, что для него было важно услышать, что наши войска продвигаются вперед, и все силы направлены на достижение победы. "Боеготовность наших Вооруженных Сил находится на самом высоком месте в мире, сказал президент. И значит победа будет за нами", — подчеркнул Максим Девятов.