Из-за дорожного конфликта в Самаре возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело из-за дорожного конфликта. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, в Кировском районе в результате ссоры на дороге одному из автомобилистов разбили окно, а также вымогали у него деньги.

Уголовное дело возбудили по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Правоохранители устанавливают личности всех участников конфликта.