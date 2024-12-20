Из-за дорожного конфликта в Самаре возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело из-за дорожного конфликта. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, в Кировском районе в результате ссоры на дороге одному из автомобилистов разбили окно, а также вымогали у него деньги.
Уголовное дело возбудили по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Правоохранители устанавливают личности всех участников конфликта.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?