В Самаре из-за конфликта на дороге одному из водителей разбили стекло

В пятницу, 20 декабря, в соцсетях появился ролик с дорожным конфликтом в Кировском районе Самары. На видео люди на проезжей части выясняют отношения перед автомобилями. У одного из участников конфликта разбито стекло в машине.
Инцидентом уже заинтересовалась полиция, сейчас по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
На видео, о котором сообщают полицейские, запечатлены мужчины, находящиеся на проезжей части у автомобилей. Мужчина комментирует, что данные граждане обидели парня- водителя, разбили стекло его автомобиля.
В пресс-службе областного главка поясняют, что в настоящее время полицейскими оперативно установлены данные ряда лиц, принявших участие в конфликтной ситуации, и уточняют, что ранее от участников и очевидцев инцидента к ним сообщения не поступали.
"Если вы обладаете дополнительными сведениями о произошедшем, просим обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 102", — сказано в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???