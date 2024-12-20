В Самаре из-за конфликта на дороге одному из водителей разбили стекло

В пятницу, 20 декабря, в соцсетях появился ролик с дорожным конфликтом в Кировском районе Самары. На видео люди на проезжей части выясняют отношения перед автомобилями. У одного из участников конфликта разбито стекло в машине.

Инцидентом уже заинтересовалась полиция, сейчас по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

На видео, о котором сообщают полицейские, запечатлены мужчины, находящиеся на проезжей части у автомобилей. Мужчина комментирует, что данные граждане обидели парня- водителя, разбили стекло его автомобиля.

В пресс-службе областного главка поясняют, что в настоящее время полицейскими оперативно установлены данные ряда лиц, принявших участие в конфликтной ситуации, и уточняют, что ранее от участников и очевидцев инцидента к ним сообщения не поступали.

"Если вы обладаете дополнительными сведениями о произошедшем, просим обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 102", — сказано в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.