Уголовным делом о нападении с ножом на подростка в Тольятти заинтересовался глава СК РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения с ножом на подростка в Тольятти.
Напомним, 20 декабря, в Тольятти 14-летний парень получил ножевое ранение в торговом центре "Парк Хаус".
Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью"). Подозреваемый задержан.
Глава СК РФ поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области А. Воеводину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?