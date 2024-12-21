В Тольятти ударили ножом подростка в торговом центре

В пятницу, 20 декабря, в Тольятти 14-летний парень получил ножевое ранение в торговом центре "Парк Хаус". Об этом сообщили в прокуратуре Центрального района Тольятти.
Пострадавшему оказывают помощь в больнице, его жизнь вне опасности.
СУ СК РФ по Самарской области в связи с произошедшим возбудило уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
По данным регионального ГУ МВД, сотрудники ППС задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в нападении, и доставили в следственные органы.
Прокуратурой Центрального района Тольятти взяла на контроль ход расследования.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???