В Тольятти ударили ножом подростка в торговом центре

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В пятницу, 20 декабря, в Тольятти 14-летний парень получил ножевое ранение в торговом центре "Парк Хаус". Об этом сообщили в прокуратуре Центрального района Тольятти.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области