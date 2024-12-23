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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МТС расширила сеть в Богатовском районе

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "МТС", цифровая экосистема расширила сеть LTE в Богатовском районе Самарской области. Качественная связь и высокоскоростной интернет от МТС смогут оценить жители 6 населенных пунктов, где проживают более 2500 жителей.

Фото: предоставлено МТС

В Богатовском районе были проведены работы по модернизации телеком-оборудования, а также установлены новые базовые станции. В результате улучшение связи заметят жители сел Богатое, Ивановка, Съезжее, Печинено, а также поселков Центральный и Заливной.

Живописные места Богатовского района привлекают туристов, блогеров и путешественников. Именно здесь находится Кутулукское водохранилище, Никольский родник и границы Бузулукского бора, а вековые здания, сохранившиеся в разных поселениях, пропитаны историей и легендами. Один из таких объектов — деревянное здание старой почты в селе Богатое, которое было построено в конце XIX века. Сейчас здесь располагается краеведческий музей. Недалеко от него на улице Комсомольской располагается базовая станция МТС, обеспечивающая надежное покрытие сети. В селе Съезжее, где МТС также улучшили связь и скорость мобильного интернета, находится свой краеведческий музей со множеством исторических артефактов. В Ивановку, Центральный и Заливной туристы любят приезжать для отдыха на природе и озерах. Новое покрытие МТС позволит жителям и гостям района всегда оставаться на связи, делиться фото и видео исторических и природных мест, а также без помех пользоваться навигатором для поездок и другими привычными цифровыми сервисами.

"Мы продолжаем улучшать качество связи МТС в муниципальных районах Самарской области. В Богатовском районе очень много красивых мест, исторических зданий, есть свои музеи, уникальные природные локации. Чтобы местные жители и гости района всегда оставались на связи и могли пользоваться необходимыми цифровыми сервисами, мы строим новые базовые станции и модернизируем существующую сеть, приходя в малые населенные пункты", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

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