Глава областного минтранса проверил качество транспортной связи с селом Рождествено

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов проверил работу речной переправы между городом Самарой и селом Рождествено, а также качество автозимника, устроенного на зимний период для связи населенного пункта с сетью автомобильных дорог.

Ежегодно на период становления льда на реке Волге стабильность речной переправы находится под угрозой срыва. На этот период речники организуют временный остановочный пункт в районе села Подголятино, так как подход по реке Воложке к Рождествено невозможен из-за толстого слоя льда.

По поручению министра речники расчистили снег от понтона до места ожидания теплохода пассажирами и обеспечили безопасный подход к нему. Кроме того, отрегулировано расписание движения судов.

С 23 декабря до временной остановки выполняется по четыре рейса в день в каждую сторону.

Также руководитель областного минтранса совместно с заместителем главы администрации Рождествено Евгением Авдеевым проверили работу автозимника и обсудили проблемные вопросы по организации транспортного сообщения с населенным пунктом.

"В настоящее время автозимник, который устроили наши дорожные службы, находится в хорошем техническом состоянии. Проезд по нему будет обеспечен до наступления положительных температур. При этом водители должны соблюдать все меры предосторожности: не пользоваться временной дорогой в темное время суток и соблюдать скоростной режим не более 40 км в час", — отметил Сергей Карпов.