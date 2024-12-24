В Тольятти девушка на Volkswagen врезалась в две машины и остановку

В понедельник, 23 декабря, в Тольятти произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 21:05 21-летняя девушка ехала на Volkswagen Polo по ул. 40 лет Победы. Напротив дома № 69 она собралась разворачиваться, но не заняла крайнее левое положение на проезжей части и из-за этого столкнулась с попутным Exeed VX под управлением 32-летнего мужчины. От удара Volkswagen изменил направление движения, врезался в Audi А6, а потом — в остановочный павильон.

В аварии пострадали автомобилистка.