В ближайшие дни в Самаре ожидается облачная погода и слабый мороз

Специалисты Приволжского УГМС рассказали, что в ближайшие дни, с 25 по 28 декабря, в Самарской области ожидается слабоморозная погода.

"На текущей неделе в регионе прогнозируется преобладание облачной погоды. Временами, на фоне повышенного температурного режима и слабого ветра, будут выпадать осадки от небольших до умеренных", - прокомментировали синоптики.

В среду, 25 числа, в Самарской области облачно, местами - не большой снег. Ветер южный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13 °C, днем -3…-8 °C, местами гололедица.

В четверг и пятницу, 26 и 27 числа, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы -6…-11 °C, в дневные -2…-7 °C.

В субботу, 28 декабря, в Самарской области сохранится облачная погода с прояснениями, по-прежнему возможен небольшой снег. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -4…-9 °C, днем -2…-7 °C.