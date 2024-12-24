Подозреваемый во взятке полицейскому "безопаснику" Мартынов не покидал РФ

Силовики продолжают розыск подозреваемого в даче взятки бывшему замначальника ОРЧ Службы безопасности ГУ МВД России по Самарской области Евгению Мадову Романа Мартынова. Последний является директором ООО СТК "Транс-Ойл".

Напомним, в декабре 2024 г. представители СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело о взяточничестве. По версии следствия, в 2021–2022 гг. два бенефициара коммерческих организаций передали действующему на тот момент заместителю начальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области взятку в виде земельного участка и находящегося на нем жилого дома в Волжском районе Самарской области. Общая стоимость — не менее 3,7 млн рублей. Имущество якобы передали за общее покровительство деятельности организаций.

По подозрению в получении взятки суд арестовал бывшего полицейского Евгения Мадова. Также суд отправил под стражу одного из предполагаемых взяткодателей — Раиля Бадертдинова. А вот учредителя ООО ЛК "Транс-Ойл" и ООО СТК "Транс-Ойл" Романа Мартынова правоохранители объявили в розыск. При этом известно, что он не пересекал границу РФ.

Интересно, что Мартынов уже был судим за аналогичное преступление. Согласно апелляционному определению Оренбургского областного суда от 17 февраля 2021 г., осужден Мартынов был тогда вместе с коллегой по имени Кирилл Карякин. Как следует из документа, тогда подсудимые хотели договориться с другим начальником отдела полиции — в Оренбургской области — чтобы сотрудники ГИБДД не составляли протоколы за проезд нефтевозов "с перегрузом". Кроме того, в приговоре указан второй эпизод — подкупали тогда не только полицейского, но и чиновника местной администрации.