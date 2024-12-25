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Государство и Бизнес Экономическая политика

Процедура оценки влияния НПА на бизнес в Самарской области признана одной из самых эффективных в стране

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область по итогам 2024 года снова вошла в число регионов, где работа по оценке регулирующего воздействия (ОРВ) нормативно-правовых актов на бизнес выстроена наиболее эффективно. В рейтинге Минэкономразвития России губерния вошла в группу высшего уровня. Федеральное ведомство подвело итоги проведения ОРВ, оценки применения обязательных требований, оценки фактического воздействия и экспертизы в регионах в 2024 году.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Оценка регулирующего воздействия - это механизм, позволяющий бизнесу участвовать в государственном регулировании предпринимательской деятельности. Качество проведения оценки регулирующего воздействия складывается из количества НПА, прошедших процедуру, а также процента положительных и отрицательных заключений.

Регионы оценивались по четырем блокам показателей: механизм проведения этой оценки, методическое сопровождение, процедура оценки в муниципалитетах, а также независимая оценка экспертами. В зависимости от количества набранных баллов регионы разделились на пять групп: "высший уровень", "хороший уровень", "средний уровень", "удовлетворительный уровень" и "неудовлетворительный уровень".

Работа по созданию предпринимательского и инвестиционного климата включает в себя в том числе снижение административных барьеров. Этот показатель учитывается при составлении Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах страны. О значимости создания условий для бизнеса говорил губернатор Вячеслав Федорищев.

"В Самарской области примерно 1000 региональных и муниципальных нормативных актов и их проектов ежегодно подвергаются оценке регулирующего воздействия и экспертизе. Активная совместная работа областного правительства и бизнес-сообщества позволяет нам проводить эффективную экспертизу НПА и определять наиболее эффективный вариант правового регулирования", - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Рейтинг регионов по данным показателям формируется с 2021 года и направлен на повышение эффективности работы с инструментами ОРВ.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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