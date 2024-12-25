"День расписан по минутам": семья энергетиков четверть века обслуживает электросети в Борском районе

22 декабря по всей России отметили День энергетика — вместе с коллегами свой профессиональный праздник отметили Алексей и Анна Хаустовы, сотрудники Борского участка Восточных электрических сетей АО "Самарская сетевая компания".
О том, часто ли семье специалистов удается выкроить время на отдых — ведь день сельского электрика расписан буквально по минутам, супруги рассказали корреспонденту Волга Ньюс.
Мастер группы эксплуатации и ремонта Алексей Хаустов работает электриком уже четверть века, после окончания профессионального сельскохозяйственного лицея. На Борском участке ССК работает с 2008 года.
Здесь же он познакомился с будущей женой — Анна пришла в подразделение в 2015 году. Она техник группы эксплуатации и ремонта. Год семьи в России супруги встречали уже в статусе многодетных родителей: Хаустовы воспитывают троих детей — Юлию, Алексея и Ксению.
В зоне ответственности мастера и его бригады несколько населенных пунктов, самый отдаленный находится примерно в 30 километрах от райцентра. Обязанности — обслуживание электросетей, обеспечение бесперебойной подачи энергии, ремонт, реконструкция и замена воздушных линий и комплексных трансформаторных подстанций.
На Борском участке Алексею доверяют самую сложную работу, ведь от квалификации и качества работы специалистов зависит имидж всей энергетической "цепочки". Поэтому обучение специалистов в компании — процесс непрерывный. Навыки и теоретические знания оценивают в том числе на конкурсах профмастерства.
В 2024 году лучшей на таком состязании стала сборная Восточных электрических сетей, в составе которой выступал Хаустов.
Специалисты соревновались в умении провести подключение потребителя, проверить исправность силового трансформатора и приборов учета, а также в тушении возгорания в подстанции. Нововведением конкурса стал этап "Профессиональная работа такелажника в промышленном экзоскелете".
По словам мастера, электрику учиться приходится постоянно — электросетевое хозяйство района серьезно меняется, на смену "лампочке Ильича" сегодня приходят современные приборы и оборудование, соответствующие цифровым технологиям 21 века.
Крупную ремонтную кампанию на районных сетях провели летом 2022 года: модернизировали почти 6 километров воздушных линий электропередачи 0,4 кВ на улицах Борского. Мастера, в том числе и группа Хаустова, демонтировали более 200 деревянных опор и установили железобетонные. Устаревший "голый" провод заменили на самонесущий изолированный, которому не страшны капризы погоды. Обновили систему уличного освещения: "махнули" 35 приборов с дуговыми ртутными лампами на экологичные светодиодные. Кроме того, энергетики почти в 250 домах установили приборы учета электроэнергии, которые автоматически передают информацию.
Через год специалисты заменили еще один участок ЛЭП в Борском — почти 2,5 километра. От нее запитан водозабор, обеспечивающий жителей села. После реконструкций и капитальных ремонтов качество электроснабжения улучшилось, стало гораздо меньше аварийных отключений.
Кроме плановых работ, мастера обслуживают экстренные выезды при отключении. Электрик — та же скорая помощь для односельчан, делится Алексей — никого не оставишь в мороз замерзать без света. "У нас день расписан по минутам. Дождь, снег, ураган, мороз — в это время электрик дома не сидит, — говорит он. — Летом тоже задач немало, идут плановые ремонты".
Зато после напряженных трудовых будней дома его встречает крепкий тыл. Да и коллектив на работе сложился дружный, как вторая семья, рассказывает Анна. "Работа стабильная, востребованная, интересная. Каждый день происходит что-то, каждый день нужно добиваться результата. От такой работы испытываешь моральное удовлетворение", — говорит она.
Дома все внимание уделяется детям, супруги стараются не говорить о работе, но это удается не всегда. Алексей Хаустов-младший, например, уже "подружился" с электричеством и обязательно помогает папе чинить проводку. А в будущем мальчик мечтает стать электриком — тоже как папа, так что в Борском складывается настоящая семейная династия энергетиков.
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