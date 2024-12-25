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Катастрофа и подвиг на льдине: "Челюскин. Первые" уже этой зимой выйдет на Wink.ru

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Премьера сериала-катастрофы "Челюскин. Первые" (16+) о реальной истории, за которой следил весь мир, состоится уже этой зимой эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Проект будет выходить практически в те же даты, в которые 91 год назад разворачивались реальные события. Создатели представляют тизер шестисерийной драмы. В главных ролях Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев и Алексей Розин. Режиссер проекта — Степан Коршунов.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Съемки сериала-катастрофы длились более года и проходили на Чукотке, в Архангельской и Мурманской областях, включая Териберку, в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта. Часть съемок на Крайнем Севере проходила при —50°C, из-за таких погодных условий съемочная команда постоянно сталкивалась с трудностями: под лед провалился снегоуборочный трактор, а декорации уносило в море. После этого часть съемок пришлось перенести в павильон. В проекте использовался LED-экран длиной 32 метра и высотой 8 метров, на котором при помощи компьютерной графики и в режиме реального времени создавали виртуальный мир, заменявший актерам природные локации и декорации сериала.

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Новые фото со съемок

Все материалы — копирайт онлайн-кинотеатра Wink.ru.

Сериал пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Комбинация"‎, "Фишер", "Балет" и другие). Производством проекта занимается компания Art Pictures Vision по заказу "НМГ Студии" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

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Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

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