Катастрофа и подвиг на льдине: "Челюскин. Первые" уже этой зимой выйдет на Wink.ru

Премьера сериала-катастрофы "Челюскин. Первые" (16+) о реальной истории, за которой следил весь мир, состоится уже этой зимой эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Проект будет выходить практически в те же даты, в которые 91 год назад разворачивались реальные события. Создатели представляют тизер шестисерийной драмы. В главных ролях Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев и Алексей Розин. Режиссер проекта — Степан Коршунов.
Съемки сериала-катастрофы длились более года и проходили на Чукотке, в Архангельской и Мурманской областях, включая Териберку, в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта. Часть съемок на Крайнем Севере проходила при —50°C, из-за таких погодных условий съемочная команда постоянно сталкивалась с трудностями: под лед провалился снегоуборочный трактор, а декорации уносило в море. После этого часть съемок пришлось перенести в павильон. В проекте использовался LED-экран длиной 32 метра и высотой 8 метров, на котором при помощи компьютерной графики и в режиме реального времени создавали виртуальный мир, заменявший актерам природные локации и декорации сериала.
Тизер:
Все материалы — копирайт онлайн-кинотеатра Wink.ru.
Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Фишер", "Балет" и другие). Производством проекта занимается компания Art Pictures Vision по заказу "НМГ Студии" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.