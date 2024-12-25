"Росгосстрах" запустил программу каско для электромобилей

"Росгосстрах" запустил продажи новой программы "Каско для электромобилей" на базе продукта "РГС Авто "Защита". Это комплексная программа добровольного автострахования, в покрытие которой наряду с привычным набором рисков входят и специфические, актуальные только для электромобилей и машин с гибридными силовыми установками.

"Электромобили уже перестали быть чем-то эксклюзивным и занимают все большую долю в автопарке страны. По данным агентства "Автостат", за 11 месяцев 2024 года было продано более 16 тысяч новых электромобилей, что на 34% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, мы видим на улицах все больше машин с гибридным двигателем, — говорит начальник Управления разработки и развития продуктов "Росгосстраха" Виктория Алтухова. — При этом пока на рынке страхования очень мало предложений, учитывающих специфику рисков именно для авто с электродвигателями, и владельцы вынуждены страховаться по классическим программам каско. Мы постарались сделать программу с учетом растущей потребности в полноценной страховой защите у собственников электромобилей и гибридных машин. Рассчитываем, что она понравится и будет востребована у россиян, использующих более экологичные транспортные средства".

В базовое покрытие программы "Каско для электромобилей" включены стандартные риски, присущие продукту "РГС Авто "Защита", — такие, как угон, ущерб, стихийные бедствия, падение инородных предметов, повреждение транспортного средства в результате действий животных и т. д. При этом в программу дополнительно включены риски и сервисы, адаптированные специально для ТС с электрическими и гибридными двигателями. Так, например, страховым случаем признается самовозгорание электромобиля, пожар в результате короткого замыкания и неисправности, аварийный режим работы электрооборудования и т. п.

"Если у электромобиля в процессе движения разрядилась батарея, страхователь может воспользоваться услугами эвакуатора и переместить машину до ближайшей зарядной станции, — уточняет Виктория Алтухова. — Также клиентам доступны услуги аварийного комиссара, страхования жизни и здоровья водителя и пассажиров в результате ДТП, информационно-консультационные услуги, услуги экстренной госпитализации".

Страхование по программе доступно для большинства представленных на российском рынке марок и моделей автомобилей с электро- и гибридными двигателями — как новых, так и подержанных.