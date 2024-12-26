Стала известна новогодняя афиша музея Рязанова и галереи "Заварка"

Музей Эльдара Рязанова и музей-галерея "Заварка" составили афишу на период новогодних каникул. Тематические мероприятия начнутся 31 декабря и пройдут до 8 января, сообщает пресс-служба музея Рязанова.

Афиша музея Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

В учреждении приглашают посмотреть фильмы Эльдара Рязанова в новогоднюю ночь на большом экране. Так, во вторник, 31 декабря в сквере Рязанова пройдут кинопоказы:

в 18:00 — "Зигзаг удачи" (1968, 6+);

в 19.30 — "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975, 6+);

в 22.45 — "Карнавальная ночь" (1956, 0+).

В четверг, 2 января, в 16:00 пройдет интерактивная новогодняя экскурсия "Есть установка весело встретить Новый год!" (12+). Ее проведет старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Новый год — самый любимый праздник в России, который сложно представить без просмотра фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975, 6+). Это уже традиция, как украшение елки или приготовление оливье. Рязанов — настоящий Дед Мороз от мира кино, который подарил нам еще два новогодних фильма, "Карнавальную ночь" (1956, 0+) и "Зигзаг удачи" (1968, 6+). Эти картины волшебным образом поднимают настроение и помогают верить в чудо.

Немногие знают, что традиция смотреть рязановские фильмы в новогодние праздники сложилась не случайно. На интерактивной экскурсии посетители пройдутся по экспозиции музея Рязанова и окунутся в историю создания новогодних фильмов знаменитого режиссера. Вход на мероприятие — 300 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

Повторы интерактивной экскурсии "Есть установка весело встретить Новый год!" состоятся 3 января в 18:00, 4 января в 14:00 и 5 января в 12:00. Стоимость каждого мероприятия — 300 рублей.

В пятницу, 3 января, в 12:00 пройдет интерактивное занятие "В гостях у сказки" (6+). Старший научный сотрудник музея Ирина Янцен расскажет юным посетителям, как праздновали Рождество и Новый год более ста лет назад. Также зрителям покажут миниатюру театра теней по сказке "Свинопас" (6+) датского писателя Ганса Кристиана Андерсена. На занятии дети сделают своими руками новогоднюю открытку.

Вход на мероприятие — 250 рублей для детей и входной билет для взрослых (150-100 рублей). Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

Повтор интерактивного занятия "В гостях у сказки" состоится 4 января в 12:00. Стоимость мероприятия — 250 рублей.

В субботу, 4 января, в 18:00 пройдет лекция "Образ Нади Шевелевой в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" (12+) из цикла "Женщины в киновселенной Эльдара Рязанова". Ее прочитает старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.

В 2025 году фильму "Ирония судьбы" исполняется 50 лет. Фильм Эльдара Рязанова стал по-настоящему народным: без него не обходится ни один Новый год, а фразы "Тепленькая пошла" и "Какая гадость эта ваша заливная рыба" не нуждаются в представлении. К юбилею легендарного фильма поговорим о его главной героине — Наденьке Шевелевой. Ее образ будет рассмотрен с точки зрения советской повседневности 1970-х годов, одним из основных фиксаторов которой в отечественном кино стал Эльдар Рязанов. Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

Афиша музея-галереи "Заварка" (ул. Самарская, 207)

В пятницу, 3 января, в 11:00 пройдет семейный квест "Не просто дом" (6+). Его проведет старший научный сотрудник музея Арина Гусарова. В основе квеста лежит история про маленькую девочку Риту, которая много лет назад жила вместе с родителями в Доме Маштакова, где сейчас расположился Музей-галерея "Заварка". Тогда здесь, в доме на улице Самарской, жило много семей с детьми: ребята дружили, ходили друг к другу в гости и устраивали общие игры. Во время одной из игр мальчишки решили подшутить над Ритой и спрятали ее куклы…

Чтобы помочь найти потерянные игрушки, юным участникам квеста предстоит отправиться в увлекательное путешествие по воспоминаниям девочки. Исследуя каждый уголок дома, узнавая о жизни его обитателей и раскрывая тайны, дети соберут подсказки, которые постепенно приведут их к спрятанным "сокровищам". Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

Также в пятницу, 3 января, в 17:00 пройдет новогодняя экскурсия для детей по дому при свечах (6+).

Старший научный сотрудник музея Арина Гусарова расскажет юным посетителям кем был бывший владелец дома Михаил Маштаков, что такое "доходный дом" и кто в нем жил. Гости пройдутся по пространству "Заварки", заглянут в самые потайные уголки, обсудят, что такое домашний уют и как жилые дома со временем могут превратиться в музеи. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 4 января, в 18:00 состоится новогодняя экскурсия по дому при свечах "С наступившим!" (12+). Ее проведет заведующая музеем-галерей "Заварка", заместитель директора музея Эльдара Рязанова по научной работе Екатерина Елисеева.

Посетители пройдутся по залам дома Маштакова и в камерной атмосфере узнают о дореволюционных традициях празднования Рождества и Нового года в Самаре. Речь также пойдет об образах и эмоциях жителей и гостей нашего города на рубеже XIX–XX веков. Кроме того гости узнают некоторые слухи, которые наполняли Самару более 100 лет назад. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке. Повтор новогодней экскурсии по дому при свечах "С наступившим!" состоится 5 января в 18:00. Стоимость мероприятия — 250 рублей.

В понедельник, 6 января, в 16:00 в музее-галерее "Заварка" пройдет концертная программа "Рождественская история" (6+) коллектива "Вечора". Рождество — один из самых главных христианских праздников, который дарит радость и спокойствие многим людям. По старинной рождественской традиции в доме принято ставить вертеп — народный кукольный театр. Участники самарского фольклорного коллектива "Вечора" покажут посетителям вертеп, расскажут историю появления этой традиции, а также исполнят русские народные и рождественские песни. Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В среду, 8 января, в 16:00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке "Город-деревня: маршрут построен". Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит гостей с историями жителей и гостей Самары конца XIX — начала XX века и расскажет, что представляла Самара в этот период времени. В ходе экскурсии будут задействованы различные источники: письма, периодическую печать, книги, мемуары. Также у посетителей будет возможность увидеть работы учеников Школы проектной фотографии, которые создавали выставку совместно с коллективом "Заварки". Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.