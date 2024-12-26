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Самарские энергетики присоединились к акции "Ёлка желаний"

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарских филиалов "Т Плюс" и "Энергосбыт Плюс" поддержали всероссийскую акцию "Ёлка желаний". Энергетики исполнили мечты 18 ребят из многодетных и малообеспеченных семей областной столицы.

В канун Нового года дети мечтали о самых разнообразных подарках. Так, Никита попросил у Деда Мороза кожаный футбольный мяч, Софья — куклу, а Федосей — набор роботов. В свою очередь, 11-летний Тимофей в своем письме, отправленном на "Ёлку желаний", поделился своей мечтой о книге Николая Карамзина "История государства Российского". Самарские энергетики помогли Деду Морозу не только с разбором писем, но и лично вручили подарки юным горожанам.

"Очень важно поддержать веру детей в доброту и волшебство новогодних праздников. Коллективы энергокомпаний охотно отозвались на просьбу принять участие в благотворительном проекте и в считанные дни собрали необходимые средства для приобретения подарков", — рассказала руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Смородинова.

Сотрудники "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" регулярно участвуют в волонтёрских программах. В частности, энергетики вместе со своими семьями высаживают леса в городах присутствия компаний, убирают мусор с берегов Волги и сдают кровь для нуждающихся.

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