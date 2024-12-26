Самарские энергетики присоединились к акции "Ёлка желаний"

Сотрудники Самарских филиалов "Т Плюс" и "Энергосбыт Плюс" поддержали всероссийскую акцию "Ёлка желаний". Энергетики исполнили мечты 18 ребят из многодетных и малообеспеченных семей областной столицы.
В канун Нового года дети мечтали о самых разнообразных подарках. Так, Никита попросил у Деда Мороза кожаный футбольный мяч, Софья — куклу, а Федосей — набор роботов. В свою очередь, 11-летний Тимофей в своем письме, отправленном на "Ёлку желаний", поделился своей мечтой о книге Николая Карамзина "История государства Российского". Самарские энергетики помогли Деду Морозу не только с разбором писем, но и лично вручили подарки юным горожанам.
"Очень важно поддержать веру детей в доброту и волшебство новогодних праздников. Коллективы энергокомпаний охотно отозвались на просьбу принять участие в благотворительном проекте и в считанные дни собрали необходимые средства для приобретения подарков", — рассказала руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Смородинова.
Сотрудники "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" регулярно участвуют в волонтёрских программах. В частности, энергетики вместе со своими семьями высаживают леса в городах присутствия компаний, убирают мусор с берегов Волги и сдают кровь для нуждающихся.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р