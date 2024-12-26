Подведены итоги реализации федерального проекта "Кадры для БАС" в 2024 году

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Центр компетенций по БАС Университета 2035 подвели итоги реализации федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" в 2024 году. 8 167 человек завершили обучение по программам в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС, более 100 молодежных инженерных команд прошли подготовку, решая реальные задачи от 27 компаний отрасли, более 36 тысяч человек посетили фестиваль "Дотянуться до неба" в 18 регионах страны.

Федеральный проект "Кадры для беспилотных авиационных систем" реализуется под руководством Минобрнауки России.

Университет 2035 является одним из операторов, ответственным за несколько направлений работы в рамках федерального проекта "Кадры для БАС", он реализует обучение граждан в области разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем, создание реестра кадров БАС, проведение популяризационных мероприятий среди молодежи, организацию соревнований и фестивалей БАС.

"Мы собрали сведения от компаний, которые работают в области разработки, производства и эксплуатации БАС, органов власти, образовательных организаций о том, сколько и каких специалистов в сфере беспилотия им не хватает. В результате выявили потребность в 26 тыс. специалистах, которые должны пройти обучение по необходимым специальностям", — комментирует директор Центра компетенций по БАС Университета 2035 Дмитрий Кайсин.

С целью удовлетворения отраслевого заказа Университет 2035 провел открытый отбор образовательных организаций для массового обучения граждан. В результате были отобраны программы 23 ведущих компаний и образовательных организаций в сфере БАС: Университета Иннополис, Томского государственного университета, Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва, МФТИ, МАИ, МГТУ им. Баумана и других. Подготовка граждан охватила широкий спектр востребованных направлений.

Самарский университет им. Королёва в рамках федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" реализует 22 программам в 16 регионах страны.

"Наш университет является центром компетенций в сфере БАС. Мы включились в эту тему еще в 2013 году, одними из первых в России. С 2019 года мы реализуем программы дополнительного образования, готовим специалистов как в сфере управления и эксплуатации беспилотников, так и проектирования, производства и ремонта БПЛА, а в этом году запустили программу высшего образования "Беспилотные летательные аппараты", рассчитанную на четыре года. На днях Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сертифицировало Самарский университет им. Королёва в качестве авиационного учебного центра (АУЦ), что значительно расширяет наши возможности по подготовке профильных специалистов и создает условия для еще более продуктивной работы в рамках федерального проекта "Кадры для БАС", — отметил ректор Самарского университета им. Королёва Владимир Богатырев.