В вузах Воронежа при поддержке ВРО СоюзМаш прошел День донора

С ноября по декабрь 2024 года в трех ведущих вузах Воронежа прошли Дни донора. В акции приняли участие Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко и Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I. В общей сложности мероприятие привлекло около 300 добровольцев — студентов, преподавателей и сотрудников образовательных учреждений.
"Нашему донорскому движению уже больше 10 лет. Оно зародилось именно в стенах Воронежского государственного университета. Мы проводим акцию два раза в год, и за это время тысячи студентов сдавали кровь, чтобы помочь людям и спасти чью-то жизнь. Считаю, что важно рассказывать студентам, зачем это нужно. Сначала для многих это просто новый опыт. Со временем они осознают, что их кровь помогает спасать жизни, и возвращаются снова", — рассказал начальник управления инновационной деятельности ВГУ Дмитрий Жукалин.
Перед донацией медики проводили обязательное медицинское обследование участников (замер артериального давления и экспресс-анализ крови), допустив к сдаче крови только тех, кто не имеет противопоказаний. В благодарность за участие донорам вручали наборы с сувенирной продукцией ВРО СоюзМаш.
Регулярное проведение акции "День донора" позволяет медицинским учреждениям Воронежа поддерживать запас донорской крови, необходимый для ежедневного спасения людей.
С 2017 года Дни донора в столице Черноземья организуют Воронежский областной центр переливания крови и ВРО СоюзМаш. Мероприятия проходят в рамках соглашения о сотрудничестве и направлены на развитие донорского движения в регионе.
Помимо этого, недавно ВРО СоюзМаш совместно с банком НОВИКОМ и благотворительным фондом "Русфонд" предоставили новое оборудование Воронежской областной станции переливания крови. Устройства повысят безопасность и удобство работы при заготовке донорской крови.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас