В вузах Воронежа при поддержке ВРО СоюзМаш прошел День донора

С ноября по декабрь 2024 года в трех ведущих вузах Воронежа прошли Дни донора. В акции приняли участие Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко и Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I. В общей сложности мероприятие привлекло около 300 добровольцев — студентов, преподавателей и сотрудников образовательных учреждений.

"Нашему донорскому движению уже больше 10 лет. Оно зародилось именно в стенах Воронежского государственного университета. Мы проводим акцию два раза в год, и за это время тысячи студентов сдавали кровь, чтобы помочь людям и спасти чью-то жизнь. Считаю, что важно рассказывать студентам, зачем это нужно. Сначала для многих это просто новый опыт. Со временем они осознают, что их кровь помогает спасать жизни, и возвращаются снова", — рассказал начальник управления инновационной деятельности ВГУ Дмитрий Жукалин.

Перед донацией медики проводили обязательное медицинское обследование участников (замер артериального давления и экспресс-анализ крови), допустив к сдаче крови только тех, кто не имеет противопоказаний. В благодарность за участие донорам вручали наборы с сувенирной продукцией ВРО СоюзМаш.

Регулярное проведение акции "День донора" позволяет медицинским учреждениям Воронежа поддерживать запас донорской крови, необходимый для ежедневного спасения людей.

С 2017 года Дни донора в столице Черноземья организуют Воронежский областной центр переливания крови и ВРО СоюзМаш. Мероприятия проходят в рамках соглашения о сотрудничестве и направлены на развитие донорского движения в регионе.

Помимо этого, недавно ВРО СоюзМаш совместно с банком НОВИКОМ и благотворительным фондом "Русфонд" предоставили новое оборудование Воронежской областной станции переливания крови. Устройства повысят безопасность и удобство работы при заготовке донорской крови.