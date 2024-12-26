"Тольяттиазот" помогает устранять последствия разлива мазута в Черном море

"Тольяттиазот" помогает устранять последствия разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье. Более 100 сотрудников предприятия ежедневно очищают от мазута побережье и портовую зону. Компания также предоставила спецтехнику для вывоза загрязненного песка и обеспечивает волонтеров питанием.

Работы проводятся на протяжении четырех дней в поселках Волна, Веселовка и на косе Тузла. Особое внимание направлено на отрезки пляжа у озера Соленого и в бухте Железный рог.

За это время силами предприятия было убрано около 7 км береговой линии. На специальные полигоны вывезено более 600 тонн загрязненного грунта.

"Тольяттиазот" не смог остаться в стороне от серьезного происшествия, связанного с экологией. Сотрудники Компании, многие из которых являются участниками волонтерского движения, помогают ликвидировать последствия ЧП, несмотря на то, что работы очень тяжелые — и физически, и морально. ТОАЗ готов предоставлять необходимую помощь и дальше, ведь только объединившись, можно спасти курорты Краснодарского края от экологической катастрофы", — рассказала директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.