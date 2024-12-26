В Минэкономразвития России назвали отрасли МСП с максимальным вкладом в достижение национальных целей

Минэкономразвития России проанализировало долю субъектов малого и среднего предпринимательства в региональном и отраслевом разрезе в сферах, характеризующихся наибольшей производительностью труда и вкладом в верхнеуровневый показатель национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" — реальный рост дохода на одного работника МСП.

В Самарской области наибольший вклад в рост доходов обеспечивают МСП в обрабатывающих производствах — 6,88% (9 201 МСП), в сфере информации и связи — 3,59% (4 794 МСП), в гостиничном бизнесе и общепите — 2,96% (3 957 МСП), и в сельском хозяйстве — 2,06% (2 757 МСП).

"Мы уделяем большое внимание формированию комфортного делового и предпринимательского климата. Такую задачу ставит перед нами губернатор Вячеслав Федорищев. Для бизнеса мы разрабатываем актуальные меры поддержки, учитывающие сферу деятельности предпринимателей и отвечающие их задачам. Подобрать актуальные инструменты можно на площадках центров "Мой бизнес", действующих в каждом городском округе", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В целом по стране наибольший вклад в реальный рост доходов вносят обрабатывающие производства — 6,76%, предприятия в области информации и связи — 3,92%, предприятия в сфере туризма — 3,33%, в сельском хозяйстве — 2,68%.

При этом за пять лет доходы МСП в обрабатывающих производствах выросли на 91%, в деятельности в области информации и связи — на 94%, в гостиничном бизнесе и общепите — на 185%, в сельском хозяйстве — на 70%.

"Сегодня наибольший рост в экономике происходит в сферах с высокой добавленной стоимостью и высокопроизводительными рабочими местами. Задача, поставленная президентом России на форуме "Россия зовет!", — расставить приоритеты в мерах поддержки по отраслям с учетом необходимости развития экономики предложения, продолжить донастройку нормативной базы для бизнеса. В том числе с этой целью мы проанализировали отраслевой и региональный разрез сектора МСП", — сообщила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

По словам замминистра, именно эти отрасли будут одними из драйверов экономического роста. Так, по прогнозам Минэкономразвития России, к 2030 г. индекс физического объема валовой добавленной стоимости будет увеличиваться опережающими темпами в следующих отраслях: деятельность гостиниц и предприятий общепита (+44,1%), информация и связь (+43,1%), деятельность профессиональная, научная и техническая (+41,2%), обрабатывающие производства (+30,2%).

Поддержка бизнеса осуществляется центрами "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".