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Муниципалитеты Власть и политика

Волжский район возглавит спецназовец Александр Шарков

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Исполнять обязанности главы Волжского района будет назначен экс-военнослужащий 3-й бригады ГРУ, участник СВО, депутат гордумы Тольятти Александр Шарков. Администрация района будет перенесена в пгт Рощинский.

Фото: vk.com/alexsandersharkov

Такие решения на оперативном совещании правительства Самарской области 26 декабря озвучил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Территориально Волжский район очень разнородный, очень много вопросов, очень много разной фактологии. Это и часть нашего замечательного национального заповедника, это и промышленная зона, но вопросы Рощинского, они стоят при этом. [...] Администрацию муниципального образования Волжского района переносите в Рощинский. Физически. Юридические адреса меняйте. Затратно это будет, не затратно компенсируем своей хорошей работой по развитию экономики", - поставил задачу глава региона.

Напомним, Владимир Медведев, возглавлявший администрацию Волжского района с конца 2023 г., в ноябре подал в отставку.

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