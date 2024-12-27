Стикеры и забавные фото: директор самарского филиала Т2 рассказал о своем абонентском опыте

СМС обо всем на свете, долгие разговоры, гифки-смайлики и обмен забавными фото. Для нас это часть жизни, а для сотрудников мобильных операторов — работа. Непростая и круглосуточная.

В преддверии праздников мы позвонили директору самарского филиала Т2 Виталию Чернышову. Нет, не для того, чтобы спросить его об итогах года. Наши вопросы отличались от тех, которые обычно задают руководителям. Мы узнали о главных абонентах в его списке контактов, попросили показать последнее фото в галерее и обсудили смайлики в деловой переписке. Спойлер — им есть место не только там.

— Виталий, вы и ваши коллеги из Т2 делают все, чтобы ваши клиенты легко и быстро дозванивались близким, где бы они ни находились. А кому чаще всего звоните вы?

— В моем случае трудно выделить конкретных людей. Я предпочитаю видеозвонки, и, как правило, беседую сразу с несколькими людьми. Например, с мамой и отцом. В праздники обязательно осыпаю их поздравлениями, желаю здоровья и послушных внуков, которых у них шестеро. Мы часто общаемся целыми семьями, будто находимся рядом. Конечно, хотелось бы, чтобы мы чаще встречались — надеюсь, так и будет в следующем году.

Еще могу назвать родную сестру Юлию. Мы живем в разных городах, у нее тоже своя семья, поэтому каждый разговор начинаем с обсуждения наших детей, их успехов в школе, увлечений. Потом обсуждаем личные дела, работу и все остальное. На самом деле у меня немало родственников, стараюсь поддерживать связь с каждым из них.

Ну, а если говорить о работе, то на первом месте однозначно технический директор самарского филиала Т2 Андрей. Наверное, здесь я не буду оригинален. Технический директор — это незаменимая часть любой организации, а особенно в телеком-отрасли, ведь мы несем ответственность за качество связи, качество общения, нам важно находится на связи 24/7. Коллеги из других филиалов не дадут соврать.

— Какая последняя фотография сохранена в вашей галерее?

— У нас недавно был сильный снегопад, и утром я увидел, что мою машину почти целиком засыпало. Вооружился лопатой и щеткой и отправился вызволять транспорт. Заодно и взбодрился! Этот момент и запечатлел.

— Стикеры в рабочих переписках — вы за или против? И почему?

— Лично я — за! Сокращение — тенденция последних лет во многих областях. Чего только стоит молодежный сленг, где подростки выкидывают из слов больше половины букв и все равно понимают друг друга. А стикеры и смайлы помогают емко выразить конкретную эмоцию или настроение. Здесь не могу не поделиться одной из последних новостей оператора Т2 — мы первыми в мире добавили новогодний эмодзи к названию сети! Абоненты уже смогли увидеть значок на экранах своих смартфонов.

— Если нужно поздравить кого-то с праздником, вы звоните или пишете?

— Все зависит от того, с кем я хочу поговорить. Родным всегда стараюсь позвонить, а вот коллегам по филиалу чаще пишу. Понимаю, что им важно разграничивать работу и личную жизнь, и стараюсь этот баланс не нарушать, не вторгаться в личное пространство. А времени, чтобы поговорить и обсудить рабочие задачи, у нас хватает и в офисе.

— В какое самое неожиданное время вы получали за последние месяцы звонок, кто и зачем звонил вам? Как вы отреагировали?

— Я всегда готов принять рабочий звонок и отвечу, даже если мне позвонят ночью. Но в нерабочее время, увы, чаще любят звонить всевозможные жулики. Обычно уже по первым фразам становится ясно, кто с тобой говорит и какая у него цель. Но не все так разборчивы, и мошенники легко втираются к ним в доверие. Мы в Т2 стремимся защищать своих абонентов и запустили определитель номеров в мессенджерах. Для этого в приложении нужно активировать соответствующую функцию. Она и будет определять потенциальную цель звонка.

— Отвлечемся на что-то приятное. Перед Новым годом мы решили задать праздничный вопрос — "Ирония Судьбы" или "Карнавальная ночь"?

— И то и другое. Вся моя семья обожает оба фильма. Я вам больше скажу — у нас есть своя киноподборка, которая помогает создать новогоднее настроение. Советская и зарубежная классика, что-то доброе и ностальгическое. Иногда смешное. С детьми обязательно каждый год смотрим все части "Один дома".

— И последнее: каким будет ваш девиз на 2025 год?

— Жизнь полна возможностей, наслаждайся каждой из них!