Стало известно, где временно отключат свет 28 декабря и 3 января

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

28.12.2024 года с 09-30 до 12-30 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Просторная, ул. Лиственная, ул. Тенистая)

03.01.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Раздольная, ул. Отрадная, ул. Родная, ул. Просторная, ул. Ново-Отрадная, ул. Любимая, ул. Успешная, ул. Образцовая, ул. Армянская, ул. Омская, ул. Тульская, ул. Воскресенская, ул. Нельсона Степаняна, ул. Ивана Баграмяна, ул. Сатка, ул. Н. Судакова, ул. Ярославская, ул. Орловская, ул. Тверская, ул. Смоленская, пер. Светлый, пер. Дачный, пер. Сиреневый, пер. Каштановый, пер. Цветной, пер. Хвойный, пер. Озерный, пер. Весенний, пре. Ореховый, ЖК "Мечта", микрорайон "Чистые Пруды").

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.