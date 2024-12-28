В Самаре отменят два автобусных маршрута

Департамент транспорта Самары получил заявления от организации-перевозчика о прекращении действия свидетельств по двум автобусным маршрутам: № 229 "Центральный автовокзал — Транзитная" и № 253 "кинотеатр "Луч" — рынок "Норд". Их собираются отменить.
"Перевозки пассажиров по этим маршрутам осуществляются по нерегулируемым тарифам. Дважды проводились открытые конкурсы по выбору перевозчиков. На них не было подано ни одной заявки. На этом основании их предложено отменить", — пояснили в департаменте.
Ведомство уже подготовило соответствующие поправки в реестр муниципальных маршрутов. Сейчас идет процедура сбора предложений и замечаний.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.