В Самаре отменят два автобусных маршрута

Департамент транспорта Самары получил заявления от организации-перевозчика о прекращении действия свидетельств по двум автобусным маршрутам: № 229 "Центральный автовокзал — Транзитная" и № 253 "кинотеатр "Луч" — рынок "Норд". Их собираются отменить.

"Перевозки пассажиров по этим маршрутам осуществляются по нерегулируемым тарифам. Дважды проводились открытые конкурсы по выбору перевозчиков. На них не было подано ни одной заявки. На этом основании их предложено отменить", — пояснили в департаменте.

Ведомство уже подготовило соответствующие поправки в реестр муниципальных маршрутов. Сейчас идет процедура сбора предложений и замечаний.