НКР повысило кредитный рейтинг "Росгосстраха" до уровня АА+.ru со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг компании "Росгосстрах" с AA.ru до AA+.ru, прогноз по рейтингу стабильный. Впервые кредитный рейтинг страховщика был опубликован НКР в конце 2023 года. Изменение рейтинга аналитиками НКР основывается на консолидированной финансовой информации, предоставленной самой компанией, а также на данных и материалах, взятых из публичных источников.

Как говорится в сообщении агентства, повышение кредитного рейтинга обусловлено усилением собственной кредитоспособности страховщика благодаря улучшению оценок показателей, характеризующих стратегию "Росгосстраха". В 2024 году компания приняла стратегию развития, которая предполагает, в том числе долгосрочное партнёрство с материнским банком ВТБ. Аналитики НКР также отмечают, что эффективность операционной деятельности страховой компании по итогам 2023 года была умеренной, однако уже в 2024 и 2025 годах показатели эффективности вернутся к высоким значениям. "Система управления компании оценивается как адекватная и позволяющая реализовать новую долгосрочную стратегию развития", — подчеркивается в сообщении НКР о повышении рейтинга.

"Мы считаем, что факт повышения рейтинга агентством НКР подтверждает правильность выбранных нашей компанией стратегических целей и отражает успехи, которых удалось добиться "Росгосстраху" в этом году. Согласно аудированной отчетности по ОСБУ, чистая прибыль компании за 9 месяцев 2024 года составила 6,6 млрд рублей, что на 58% больше чем годом ранее. При этом сборы по всем видам страхования выросли на 12,7% и составили 69,1 млрд рублей. Наиболее сильные позиции "Росгосстрах" традиционно занимает в сегменте добровольного страхования строений граждан, где компания занимает первое место на рынке с долей более 25% — говорит финансовый директор ПАО СК "Росгосстрах" Евгений Решетин. — Мы прогнозируем, что и финансовые итоги 2024 года в целом будут хорошими — сбалансированный портфель и эффективная инвестиционная политика позволяют нивелировать растущую динамику выплат. Думаю, что следующий год будет довольно напряженным для всего финансового сектора, но "Росгосстрах" уже не раз демонстрировал способность быстро принимать правильные решения для стабильного роста в непростой экономической ситуации".